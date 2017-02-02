EN LOS POLICIALES; ALLANAMIENTOS ACCIDENTES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTOS POSITIVOS:
11:10 HS. DE AYER, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES CONTINUANDO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA, REALIZARON ALLANAMIENTOS PARA DOS DOMICILIO UBICADOS EN ESTA CIUDAD, UNO EN CALLE LÓPEZ Y PLANES Y EL OTRO EN CALLE MARCOS QUIROGA, SECUESTRÁNDOSE VARIOS BULTOS DE MERCADERÍA NO PERECEDERA, LOGRANDO AVANZAR EN LA CAUSA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA MISMA, QUEDANDO LOS ELEMENTOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO:
13:00 HS. DE AYER, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS HICIERON EFECTIVA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, EN RELACIÓN A UN HECHO DE AMENAZAS QUE SE INVESTIGA, SECUESTRANDO UNA ARMA BLANCA, LOGRANDO AVANZAR EN LA CAUSA QUE RESULTA DAMNIFICADO UN VECINO DE ESA LOCALIDAD, ELEMENTO QUE QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO:
14:05 HS. DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA SUB COMISARÍA SAN JOSÉ REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE PUBLICA DE ESTA LOCALIDAD, DONDE SECUESTRARON UNA TELÉFONO CELULAR Y UNA TARJETA DE MEMORIA, ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOS QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE PARA AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – REGISTRO DE VEHICULO POSITIVOS:
14:10 HS. DE AYER, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES HICIERON EFECTIVA LA ORDEN DE REGISTRO PARA UN VEHICULO PEUGEOT 307 QUE SE ENCUENTRA SECUESTRADO Y ESTARÍA RELACIONADO A VARIOS HECHOS DELICTUALES QUE SE INVESTIGAN, PROCEDIMIENTO EN EL QUE SECUESTRO VARIOS ELEMENTOS DE IMPORTANCIA PARA LA CAUSA JUDICIAL, QUEDANDO LOS SECUESTROS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE EN LA CAUSA, CONTINUÁNDOSE CON LAS DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO:
14:35 HS. DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO ALTURA ROTONDA DE RUTA N° 148, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN SURAN CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN MERLO –SAN LUÍS QUIEN ENVISTE A UN CICLISTA MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO:
19:15 HS. DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO ALTURA AEROPUERTO, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA HONDA CONDUCIDO POR UNA MUJER MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN LAS TAPIAS Y UNA MOTOCICLETA 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA DOS JÓVENES DOMICILIADOS EN LAS TAPIAS, LOS QUE RESULTARON CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA, LUEGO SE RETIRARON A SU DOMICILIOS.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA VIDA COTIDIANA:
* CUANDO CIRCULE CON SU VEHÍCULO ASEGURE LAS PUERTAS Y EN LO POSIBLE HÁGALO CON LAS VENTANILLAS CERRADAS.
* NUNCA DEJE OBJETOS DE VALOR A LA VISTA Y EVITE DEJAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL RODADO.
* CUANDO ACTIVE EL DISPOSITIVO EN SU VEHÍCULO, ANTES DE RETIRARSE, VUELVA A VERIFICAR DE MANERA VISUAL, AUDITIVA Y MECÁNICA QUE HAYA QUEDADO ENCENDIDO, DADO QUE EXISTEN INHIBIDORES DE ALARMA OPERADOS A DISTANCIA, CAPACES DE INTERFERIR EN ESE INSTANTE, OCASIONANDO QUE NO SE ACTIVE CORRECTAMENTE.
* CUANDO ENTRE O SALGA CON SU VEHÍCULO DE LA COCHERA ASEGÚRESE QUE EL PORTÓN, YA SEA MANUAL O AUTOMÁTICO, QUEDE CORRECTAMENTE TRABADO.
* Y, EN LO POSIBLE, COLOQUE UN CERROJO EXTRA DE SEGURIDAD INTERNO PARA UTILIZARLO MIENTRAS PERMANEZCA EN SU HOGAR.
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