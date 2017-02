3 AÑOS Y NINGUNA CERTEZA DE DONDE ESTÁ MARISOL REARTES Y SU PEQUEÑA HIJA

La única certeza es que estas dos personas ya no están en sus hogares. Después de eso todo es misterio. El 2 de febrero de hace tres años atras, Marisol Reartes (18) y su pequeña hija Luz Morena fueron vistas por última vez en la localidad de Los Pozos.

El caso de Marisol Reartes y su hija Luz Morena fue muy difundido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Damián Oliva, padre de la niña, autorizó a la Fiscalía la publicación de fotos de la menor para colaborar en la búsqueda que hasta ahora solo han dado resultados negativos. Marisol desapareció un domingo. Se levantó temprano y se fue antes de las 8: no era su costumbre, dicen, menos después de haber concurrido a una fiesta la noche anterior. Llevó a su hija Luz Morena, según contaron los testigos, rumbo a Los Hornillos, a la casa de su ex cuñada. Nunca llegó.

La última vez que la vieron fue ese mismo día en un refugio de colectivos ubicado sobre la ruta 14, en Los Pozos. Llamó la atención su último registro en Facebook, publicado ese mismo día, alrededor de las 17: “Me quiero ir ya no aguanto más”.

¿De dónde se quería ir? ¿Era su intención abandonar la zona? ¿La tenían retenida en algún lugar? Son las líneas de investigación que sigue la Fiscalía.

“Ella decía que se quería ir porque no tenía comida en la casa, paraba en la case de mis padres, de mi hermana; pensaba que podía ser una cosa de ella que se quería ir, pero ya no sé lo que pensar”, dijo Oliva, el papá de Luz Morena. “Es raro que no se haya llevado ni el documento de la nena, ni ropa o plata, ella siempre llevaba mudas de ropa donde iba”, contó.

Marisol se había distanciado ya hacía tiempo del padre de la niña, Damián Oliva.

Sumado a esta situación, la desaparición de la joven y su hija desnudó conflictos familiares que hicieron dudar a los investigadores, inclinados a indagar primero el “círculo” que rodea a una probable víctima. Señal de ello fue uno de los allanamientos que se realizó en la casa de Ignacia, madre de Marisol, donde se secuestraron documentos y ropa. Además, una comisión policial allanó en Mendoza la casa de un cuñado de la desaparecida, presuntamente por una relación sentimental que mantenían. Los resultados: negativos. Al igual que los rastrillajes en la zona de Los Pozos, los cuales abarcaron unas 46 hectáreas, sin hallar rastros. Un misterio.

La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Raúl Castro de los tribunales de Villa Dolores, ha desarrollado múltiples acciones en distintos lugares del país, sin lograr ningún esclarecimiento. “Se ha trabajado en muchísimas pistas, explotándolas al máximo, pero sin ninguna respuesta, es un verdadero misterio” indicó una fuente allegada a la investigación.

Una de las últimas informaciones indicó que la joven y su niña habían sido vistas en Mar del Plata, versión que fue desestimada.

Familiares de la joven y del padre de la niña han realizado en estos tres años varias manifestaciones solicitando alguna información sobre ellas. El misterio sigue.

En el mes de Octubre último la justicia de Villa Dolores a través del Sr. Fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Raúl Alejandro Castro, dictó una orden de captura para la madre de la menor Luz Oliva, la joven Marisol Reartes.

Recordemos que tiempo atrás la familia Oliva (familiares de la niña) se constituyeron en querellantes y de la mano de su abogado el Dr Eduardo Cuneo planteo un objeto procesal distinto, que entiende una de las líneas de hipótesis de la investigación, que Marisol Reartes se había ido por su propia voluntad. Por ello para la familia de la nena el comportamiento por parte de la madre se encuadraría dentro de lo que se denomina impedimento de contacto no conviviente y con este planteo Cuneo con la figura de impedimento de contacto buscaba activar el pedido de captura de la joven, lo que rompería la inercia que hay en el caso.

A la familia Reartes no le habría caído muy bien estas medidas solicitadas por la querella ya que solo aportan estados de confusión a la causa original al acusar a la propia hija de estos de un delito sin estar presente. Esto lo contó a VDX el abogado de la familia de Marisol, el Dr. Crhistian Casas Cassataro, quien confirmó que también la familia de la mujer se constituyo en parte querellante y hace unos meses antes de la feria judicial fueron aceptados por la fiscalía.

Esta mañana la tía de Marisol, Susana Reartes publicó en su cuenta de facebook “hoy hace tres años de la desaparición de Marisol Reartes y luz oliva. soy su tia y siempre le pido a dios el milagro de su regreso. o la verdad de lo que pasó con ella que dios las guarde de todo mal. y bendigo a las dos familias para que esten fuerte y que nunca bajen los brazos que la fe mueve montaña. por eso les digo mucha fe y fuerza a las dos familias. Tal vez sus caritas tengan cambios ya que Marisol hoy tiene 21 y luz 5 años. Justicias por ellas.” HORACIO SOSA PARA VDX.