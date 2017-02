ELEVAN A JUICIO CASO DE ABUSO INFANTIL

La Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación, a cargo del Fiscal Sergio G. Cuello, resolvió la ELEVACIÓN A JUICIO de una persona acusada de reiterados casos –a distintos niños- de abuso sexual infantil.

Se trata de J.R.Z., de 41 años de edad, de ocupación jornalero, nacido en la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, domiciliado en barrio Aeronáutico.-

Los hechos dan cuenta de gravísimos casos reiterados de abuso sexual infantil, contra varios menores de edad, ocurridos en la ciudad de Villa Dolores y hasta en la localidad de El Quemado, Chancaní, Departamento Pocho.

Según la acusación JRZ deberá responder como supuesto autor de: “Abuso Sexual simple agravado reiterado en un número no determinado de veces y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en un número no determinado de veces en concurso real, todos los ilícitos en concurso ideal con la promoción y corrupción de menores agravada; en los términos del art. 119 –primer párrafo y cuarto párrafo- inc. b en función del último párrafo, art. 119 –cuarto párrafo- en función del tercero y art. 55, art. 125 –segundo y tercer párrafo y 54 del C.P).-

El acusado continuará detenido en el E.P. Nro. 8 de Villa Dolores, ahora a disposición del Tribunal de Juicio.-