PARTE DE PRENSA POLICIAL DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – APREHENDIDO DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
15:20 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, ALERTADO POR UN LLAMADO TELEFÓNICO A LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA, ES COMISIONADO A AVDA. SAN MARTIN SECTOR ESTE, DONDE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 21 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. EL CUAL TIENEN UNA RESTRICCIÓN DE CONTACTO CON SU EX PAREJA UNA JOVEN MAYOR DE EDAD DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, EL MISMO SE HIZO PRESENTE EN EL DOMICILIO DE LA MISMA. INCUMPLIENDO CON LA MEDIDA JUDICIAL, QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
20:30 HS EN CALLE FELIPE ERDMAN 231 PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA HONDA 110CC, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 40 AÑOS, ACOMPAÑADO POR UNA MUJER DE 28 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN VILLA SARMIENTO. DICHO RODADO HABRÍA IMPACTADO UN CAN. RESULTANDO AMBOS OCUPANTES DEL RODADO, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL DONDE FUERON ASISTIDOS RETIRÁNDOSE LUEGO A SUS DOMICILIOS.
SAN JAVIER – ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
02:30 HS, DE LA FECHA EN RUTA 14 ALTURA CHUCHIRA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA HONDA 150CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 22 AÑOS, DOMICILIADO EN CÓRDOBA, ACOMPAÑADO POR UNA MUJER DE 28 AÑOS, DOMICILIADO EN YACANTO. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTO DESDE ATRÁS UN VEHÍCULO MARCA RENAULT CLÍO CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 52 AÑOS DOMICILIADA EN CALAMUCHITA, ACOMPAÑADA POR UNA MUJER DE 50 AÑOS DOMICILIADA EN LA PAMPA. LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL DE ESTA CIUDAD, DONDE SE CONSTATO QUE EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA DIAGNOSTICO CON LESIONES GRAVES, EN CUANTO A LA ACOMPAÑANTE LESIONES DE CARÁCTER LEVES QUEDANDO INTERNADO EL CONDUCTOR,.
SAN JAVIER – DETENCIÓN PREVENTIVA
03:05 HS, DE LA FECHA EN AV. BELGRANO ALTURA MANRIQUE, PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN EL CONTROL VEHICULAR, CONSTATA LA CIRCULACIÓN DE UN FORD FIESTA EN FORMA ZIGZAGUEANTE Y DE FORMA PELIGROSA POR LO QUE DETIENEN LA MARCHA DEL MISMO IDENTIFICANDO AL CONDUCTOR UN HOMBRE DE 58 AÑOS, DOMICILIO EN LAS TAPIAS. EL CUAL SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD. SIENDO TRASLADADO A LA GUARDIA DE LA CRÍA. VILLA DOLORES DONDE QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE ,INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA..
VILLA DOLORES – APREHENDIDO POR HECHO DE HURTO
05:45 HS. DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA ES ALERTADO POR UN TAXISTA, QUIEN INFORMA QUE DOS SUJETOS, LUEGO DE REALIZAR UN VIAJE, LE SUSTRAEN UNA BILLETERA CON UNA SUMA DE DINERO. APARTANDO DATOS DEL SUJETO, IMPLEMENTÁNDOSE UN OPERATIVO CERROJO, LOGRÁNDOSE LA DETENCIÓN DEL AUTOR Y SECUESTRÁNDOSE EL DINERO SUSTRAÍDO. QUEDANDO ALOJADO EN LA COMISARIA DISTRITO, A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – SECUESTRO MOTOCICLETAS
EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE DOS MOTOCICLETAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO INICIÁNDOSE EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR LA INFRACCIÓN AL CODIGO DE CONVIVENCIA,.
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