OSCAR GONZÁLEZ: “VAMOS A AVANZAR EN LA SANCIÓN DE LA LEY DE BOSQUES, SI HAY CONSENSO”

Luego de los anuncios efectuados en rueda de prensa por el legislador Dr. Oscar Félix González, el presidente de la Unicameral respondió a las preguntas que se le efectuaron y evacuó las inquietudes sobre diversos temas, especialmente el relacionado con los bosques nativos.

¿Qué puede decir de estos artistas que se han “puesto al hombro” el tema de la Ley de Bosques y que sucederá respecto a esto?

Nosotros hemos hablado con absoluta claridad con respecto a este tema. Para sancionar una ley en la provincia, hacen falta 36 votos en la Legislatura. Nosotros tenemos 40 votos, cuatro más de los que hacen falta para aprobar una ley. Por las características de este tema hemos resuelto que si no hay consenso, nosotros no llevamos al recinto esta ley para ser tratada. Una ley de etse tipo requiere legitimidad y consenso; nosotros somos demócratas y creemos en la democracia y en un sistema democrático donde se deben lograr la legitimidad y los consensos en el ámbito que la Constitución establece y que es el Poder Legislativo. Hay un viejo principio que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino, sino a través de sus representantes. Los representantes del pueblo para sancionar leyes en la Legislatura son los legisladores votados por la gente. Felizmente en la Legislatura de Córdoba está todo el espectro ideológico y político con casi diez bloques que representan, desde legisladores trotskystas hasta representantes del PRO, es decir que está toda la sociedad cordobesa representada. Si no hay consenso la ley no va a ser llevada al recinto. Hemos hecho más de 20 reuniones recibiendo a todos los sectores involucrados en esta problemática, hemos recibido a las organizaciones del campo, a todas las organizaciones ambientalistas, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Tecnológica, a la U.N. de Río Cuarto, al INTA y a todos para conocer la opinión de todos los sectores. En función de eso se van a tomar las decisiones, pero repito que en democracia, los consensos y la legitimidad la dan los que han sido elegidos por el pueblo para cumplir con responsabilidad su misión”.

Agregó González que “aprovecho la oportunidad para decir solo dos o tres frases con respecto a este tema. A mi me preocupa que se le digan mentiras a la gente y por allí hay algunos picaros que necesitan hacerse publicidad gratis que le mienten a la gente. Esta no es una ley de desmonte. Es todo lo contrario y es una ley mucho más dura que la ley que está vigente actualmente en la protección de los árboles y de los bosques nativos, porque prohíbe de manera total y definitiva cualquier intervención de cualquier tipo en lo que se llama zonas rojas, que son las zonas de bosques nativos. La ley actual permite que se puedan hacer intervenciones productivas. Nosotros queremos prohibir esto definitivamente y para siempre.

Además, yo he visto asombrado como se trastorna y se distorsiona a la opinión pública diciendo que vamos a permitir el desmonte con químicos y quiero decir enfáticamente que no hay permiso, si se sanciona esta ley, para desmontar con hachas, con moto sierra, con topadora ni con productos químicos. La ley prohíbe definitivamente el desmonte y solo permite, en las zonas declaradas zonas rojas bajo preservación, intervenciones para mejorar y para asegurar que no haya incendios, cosa que hoy no tenemos en la actual ley.

Siguió diciendo Oscar González que “se han dicho un montón de cosas con respecto a esta ley y también nos critican las organizaciones del campo, porque ellos quieren que reduzcamos a 500.000 hectáreas los bosques protegidos en Córdoba, y dicen que nosotros estamos haciendo una ley que impide la producción. Nosotros estamos tan lejos de los intereses económicos de

los dueños de tierras y de los grupos que poseen extensiones importantes de tierra en esta provincia, como del fanatismo ambientalista que cree que hay que volver a una producción agrícola primaria en donde habría que preguntarse qué haremos con los diez mil millones de habitantes que va tener el mundo, porque nosotros estamos en condiciones hoy de producir alimentos para 300 millones de habitantes, si hay tecnología. Entonces nosotros estamos tan lejos de lo que pretenden los dueños de las grandes extensiones de campo, como del fanatismo ambientalista. Hemos propuesto una ley sana, equilibrada, seria y responsable que ha utilizado los recursos tecnológicos de última generación para trabajar. Vamos a avanzar en la sanción de la ley si hay consenso en quienes tienen que prestarlo”.