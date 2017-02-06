POLICIALES DE FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – SECUESTRO VEHÍCULO PROHIBICIÓN DE CIRCULAR
08:45 HS DEL SÁBADO, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN NACIONAL Y RUTA 20, PERSONAL DEL CAP. CONTROLO Y SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL RENAULT 18, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO FERIA. EN OPERATIVO SE CONSTATO QUE ESTE VEHICULO REGISTRABA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR, ORDENADO POR EL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR, QUEDANDO EL RODADO EN CEDE POLICIAL.
VILLA DOLORES – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
12:30 HS DEL SÁBADO, PERSONAL DEL CAP. ALERTADO POR VECINOS PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 47 AÑOS Y UNA MUJER DE 42 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIOS EN ESTA CIUDAD, QUIENES SE ENCONTRABAN RIÑENDO EN LA VÍA PÚBLICA, SIENDO TRASLADADOS A LA CRIA. VILLA DOLORES DONDE SE CONSTATO QUE AMBOS TIENEN UNA PROHIBICIÓN DE CONTACTO RECIPROCA, QUEDANDO EN CONSECUENCIA ALOJADOS AMBOS EN DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LA PAZ – ACCIDENTES LESIONADO GRAVE
16:30 HS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 ALTURA DEL PARAJE GUANACO BOLEADO, PEDANÍA DE LUYABA, EN LA CUAL UN CICLISTA MASCULINO DE 31 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD FUE ENVESTIDO POR UN VEHICULO CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 38 AÑOS CON DOMICILIO EN BUENOS AIRES. COMO CONSECUENCIA, RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR. POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD. DONDE QUEDO INTERNADO, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
SECUESTRO VEHÍCULOS, CONDUCTORES MENORES DE EDAD.
18:15 HS DEL DÍA SÁBADO, COMO RESULTADO DE LOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE ESTA DPTAL. PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, SECUESTRO UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 13 AÑOS, ACOMPAÑADO POR OTRO DE 14 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, LABRÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
CONLARA – ACCIDENTES LESIONADO GRAVE
19:30 HS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PUBLICA CAMINO A LOS ROMEROS, PROTAGONIZADO POR UNA PICK UP CUYO CONDUCTOR POR CAUSAS A ESTABLECER, HABRÍA PERDIDO EL CONTROL DE LA MISMA DANDO UN VUELCO. EN DICHO RODADO SE CONDUCÍAN CINCO OCUPANTES DE UNA MISMA FAMILIA DE AQUELLA LOCALIDAD, RESULTANDO UNO DE ELLOS, UN HOMBRE DE 54 AÑOS CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVE POR LO QUE DEBIÓ SER TRASLADADO AL HOSPITAL DONDE QUEDO INTERNADO.
VILLA DE LAS ROSAS – CONTROLES VEHICULARES EN RUTAS
EN LA TARDE DEL SÁBADO SE LLEVARON A CABO CONTROLES VEHICULARES EN LA RUTA 14, JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA DE VILLA DE LAS ROSAS, EN LOS CUALES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DEDOS MOTOS Y UN VEHÍCULO, LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, SIENDO TRASLADADOS LOS RODADOS A LA CRIA. LAS ROSAS, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ROBO Y RECUPERO DE MOTOCICLETA.
19:40 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA PATRULLA ALERTADO EN LA VÍA PUBLICA POR UN MASCULINO, QUIEN MANIFESTÓ LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTOCICLETA DESDE EL HALL DE INGRESO DE UNA VIVIENDA EN BARRIO ALBERDI, CON LOS DATOS APORTADOS EN EL LUGAR SE ORDENO OPERATIVO CERROJO, LOGRANDO RECUPERAR MINUTOS MAS TARDE DICHA MOTOCICLETA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO, IDENTIFICÁNDOSE AL AUTOR DEL HECHO, SIENDO UN MENOR CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:50 HORAS EN UN CONTROL VEHICULAR INSTALADO EN RUTA 14 ALTURA DEL KM 114, SE CONSTATO INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR PARTE DE UNA PICK UP DODGE LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 40 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, EL QUE TRANSPORTABA FARDOS DE PASTO SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PROCEDIENDO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LA CARGA, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ESCOPETA POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA.
21:30 DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA PATRULLA ALERTADO POR PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL CONTROL DE UN VEHICULO EN CALLE HIPÓLITO AL NUMERO 700, SIENDO ESTE UN VW GOL DE COLOR VERDE CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 44 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, OBSERVÁNDOSE EN EL INTERIOR DEL HABITÁCULO, UNA ESCOPETA CALIBRE 16 CON TRES CARTUCHOS QUE FUE SECUESTRADA CON EL CORRESPONDIENTE INICIO DE ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, QUEDANDO EL MASCULINO DE TENIDO EN LA CRIA. DE VILLA DOLORES A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ESCLARECIMIENTO Y RECUPERO DE MOTOCICLETA.
22:30 HORAS DE AYER, PERSONAL DE INVESTIGACIONES COMO RESULTADO DE PESQUISAS REALIZADAS EN MARCO DE UNA CAUSA JUDICIAL, RECUPERO UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC QUE FUERA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EL DÍA ANTERIOR EN BARRIO SAN MARTÍN. LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE ESTABLECIÓ LA IDENTIDAD DEL SUPUESTO AUTOR COMO UN HOMBRE DOMICILIADO EN BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD, Y EL HALLAZGO DE LA MOTOCICLETA ABANDONADA EN UN DESCAMPADO DETRÁS DE UN LOTEO EN BARRIO AERONÁUTICO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE AUTOMÓVIL A DISPOSICIÓN DEL REGISTRO AUTOMOTOR.
00:30 DE LA FECHA EN BARRIO HIPÓDROMO PERSONAL DE LA PATRULLA DEL SECTOR REALIZO EL CONTROL DE UN VEHICULO FIAT PALIO, AL SOLICITARSE LA INFORMACIÓN DEL MISMO SE CONSTATO QUE ESTE
PRESENTABA UNA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR DESDEL REGISTRO NACIONAL DEL AUTOMOTOR , SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL, QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE DICHO ORGANISMO.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
01:40 HORAS DE HOY LUNES, EN LA ESQUINA DE CALLES FUENZALIDA Y CENOBIO SOTO, PERSONAL DE LA PATRULLA CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UNA MOTO , CONDUCIDA POR UN MENOR DE EDAD, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN CICLOMOTOR ZANELLA, IDENTIFICÁNDOSE AL CONDUCTOR SIENDO UN MENOR DE 17 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN PEDRO, INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES POR CONDUCTOR.
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