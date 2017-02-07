PARTE DE PRENSA POLICIAL DEL DIA MARTES
PROCEDIMIENTO POR CAUTIVERIO DE ANIMALES SILVESTRES Y SALVAJES
En Los Callejones, localidad de San Pedro, mientras se encontraba de recorrido constata que en un alambrado se encontraba un trampero con un ave autóctona conocida como Picahueso, por lo que se procede al secuestro del mismo, quedando a disposición de la secretaria de medio ambiente de la Provincia de Córdoba.
ALLANAMIENTO POR HECHO DE HURTO
En relación a un hecho de hurto acaecido en la localidad de Villa Cura Brochero, en la tarde de ayer, personal policial de la Brigada de Investigaciones obtuvo órdenes de allanamiento para dos domicilios de esa localidad obteniendo en uno de ellos, el secuestro de UN PAR DE ZAPATILLAS, UN BOLSO DE PESCA , CAÑAS DE PESCAR, RILES DE PESCA Y OTROS ELEMENTOS DE PESCA, CELULARES y UNA NOTBOOK, todos elementos relacionados a ese y otros hechos delictivos. Por directivas del magistrado interviniente se procede a la aprehensión y traslado de dos menores, por la supuesta comisión del delito de hurto calificado por la participación de un menor y luego fueron entregados a sus progenitores.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE AUTOMÓVIL
09:10 HS. EN EL PUESTO DE VERIFICACIÓN AUTOMOTOR DE ESTA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 405 PRESENTADO A VERIFICAR POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN LAS TOSCAS, EN RAZÓN QUE EL RODADO REGISTRA PEDIDO DE SECUESTRO DE LA POLICÍA FEDERAL DESDE AL AÑO 2014, QUEDANDO DEPOSITADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DOLORES – DETENCIÓN
13:15 HS. PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER EL MENOR Y LA FAMILIA, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE DETENCIÓN PARA UN HOMBRE MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL QUE SE INVESTIGA, EN LA QUE RESULTA DAMNIFICADA UNA MENOR DE SU ÁMBITO FAMILIAR.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADOS.
16:10 HS. EN RUTA 148 ALTURA DEL KM. 933, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN RENAULT KANGOO QUE POR CAUSAS A ESTABLECER PERDIÓ EL CONTROL DANDO VARIOS TUMBOS, QUEDANDO FINALMENTE SOBRE LA BANQUINA. EN EL MISMO SE TRASLADABA UNA FAMILIA ORIUNDA DE TUCUMÁN, COMPUESTA POR UNA PAREJA, AMBOS DE 43 AÑOS Y DOS HIJAS, DE 14 Y 10 AÑOS. FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD, RESULTANDO LA MUJER Y UNA DE LAS HIJAS CON LESIONES GRAVES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADOS.
17:05 HS. OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE CARCANO AL 160, ENTRE UN AUTOMÓVIL FIAT UNO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 59 AÑOS Y UNA MOTOMEL 150 CC CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 19 AÑOS QUE TRASLADADO AL HOSPITAL FUE DIAGNOSTICADO CON EXCORIACIONES.
VILLA DE LAS ROSAS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:30 EN CONTROL VEHICULAR EN RUTA 14 DE LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LA MERCADERÍA QUE SIN DOCUMENTACIÓN ALGUNA ERA TRANSPORTADA EN UN VEHICULO RENAULT KANGOO, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 31 AÑOS, CARGA CONSISTENTE EN PAQUETES DE ALIMENTOS SNACKS O DE COPETÍN. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
02:15 HS. EN CALLE CARLOS GARDEL Y RUTA 20, SE EFECTUÓ EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL BIT 110 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 14 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO PASO DE LA VIRGEN, INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – PROHIBICIÓN DE CIRCULAR SIN CASCO, DOCUMENTACIÓN Y CHAPA PATENTE.
03:20 HS. EN RUTA E88 SE EFECTÚO EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER DE 110 CC CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS QUE CARECÍA DE CASCO PROTECTOR, DOCUMENTACIÓN Y CHAPA PATENTE, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO POR PROHIBICIÓN DE CIRCULAR.
05:50 HS. EN AV. BELGRANO ESQUINA RICARDO ROJAS SE CONTROLO Y SEGUIDAMENTE FUE SECUESTRADA UNA MOTOCICLETA MOTOMEL BLITZ DE 110 CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 52 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO. LA MOTOCICLETA REGISTRABA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR EMANADA POR EL REGISTRO AUTOMOTOR, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE DICHO ORGANISMO.
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