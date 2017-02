INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO MUNICIPAL EN SAN JAVIER-YACANTO

Como es por todos sabido, el Sr. Roberto Altamirano está a cargo interinamente de la Intendencia de San Javier-Yacanto, ante la licencia solicitada oportunamente por el electo Alejandro Bustos. VDX viajó hasta dicha localidad y entrevistó a Altamirano, quien gentilmente se prestó a la requisitoria de nuestro cronista.

¿Cómo se trabaja en la Municipalidad de San Javier?



Se está trabajando bien. Falta para llegar a muy bien porque hace poco que estamos y hay un montón de cosas para mejorar. La preocupación mía es el tema del agua porque los vecinos se quejan con razón y hay que hacer un sistema adecuado para dar respuestas a los vecinos. Por intermedio de González firmamos un convenio por el cual la provincia aporta $ 1.000.000, que hasta ahora no ha llegado. Ni bien eso se haga efectivo se empezarán con las obras.

¿Con eso solucionan totalmente el problema de agua?



Será la primera etapa de tres, para mejorar totalmente el servicio de agua potable con el correspondiente purificado.

¿En la actualidad los pobladores y visitantes de San Javier-Yacanto toman buena agua?



No. Debo reconocer que no es buena la calidad del agua que tenemos en este momento. Es por ello que hablamos con autoridades para mejorar la calidad, el filtrado y la clorificación el agua como corresponde para que la gente pueda consumir. El agua no es mala, pero tiene algunas bacterias porque no tiene un buen filtrado y un buen clorificado.

¿Es ese el principal problema que existe en la localidad?



Seguro, pero también hay un montón de cosas a solucionar y mejorar. Mañana se comienza el mejoramiento de la escuela primaria con trabajos de pintura y en la vereda. Después tenemos que largar con la construcción de dos aulas y dos baños por el Plan Aurora por un total de $ 1.300.000, de los cuales ya recibimos $ 250.000. Eso se hará en la escuela “General San Martín”. También tenemos que mejorar el Polideportivo, en el cual se hizo una inversión grande y está un poco deteriorado.

¿Se siente respaldado por la comunidad?



Sí. Me siento respaldado por mucha gente y no por otra porque tengo una forma de manejar el Municipio muy particular, pero le debo decir a la gente que estamos económicamente ordenados y que ayudamos a los vecinos que necesitan, cosa que meses anteriores no podíamos hacer porque había algunos problemas económicos. En este momento estamos en condiciones de darle una mano a la gente más humilde. Actualmente tenemos un solo camión pero existe la posibilidad de comprar un tractor que le hace falta al Municipio para poder seguir trabajando en el arreglo de las calles y en otros arreglos para mejorar el pueblo.

¿Han tenido mucho turismo en esta temporada?



Sí, aunque no ha sido de los mejores años, pero ha habido mucho movimiento nocturno en San Javier. En enero ese movimiento es notorio, pero en febrero ya advertimos un bajón importante. Nosotros con el equipo de trabajo que tenemos, con gente joven, estamos contentos, aunque siempre hay cosas para mejorar.

¿Pretende seguir conduciendo los destinos de San Javier-Yacanto?

Yo soy franco y abierto. Legalmente Alejandro Bustos puede volver en abril al Municipio y yo tendré que acatar eso. Si por cualquier causa Bustos no vuelve, yo no tengo ningún problema en seguir trabajando por el pueblo, pero que quede bien claro que yo no tengo nada contra el

Intendente electo. Lo que ocurra lo vamos a catar y vamos a tratar de dejar todo bien claro, más que nada la parte económica y financiera del Municipio. Acá no hay conflictos y tenemos dos formas distintas de trabajar. Si Alejandro vuelve en abril (se cumplen los 6 meses de licencia) daré un paso al costado. De lo contrario seré yo el que continúe manejando la Municipalidad. Hoy tendré una reunión con la gente en donde explicaré qué se hizo durante estos cuatro meses.