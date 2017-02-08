INFORMACION DE LA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
(FOTO ILUSTRATIVA)
VILLA DE LAS ROSAS – RESULTADO DE CONTROL VEHICULAR EN RUTA
EN LA TARDE DE AYER SE LLEVO A CABO CONTROL VEHICULAR EN RUTA 14 ALTURA DEL LUGAR DENOMINADO LA HERRADURA, CONSTATÁNDOSE VARIOS VEHÍCULOS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE CINCO VEHÍCULOS, INICIÁNDOSE EN TOSO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
20:30 HS. COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR HECHO CONTRA LA PROPIEDAD OCURRIDO EN BARRIO PASO DE LA VIRGEN, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES LLEVO A CABO DOS ALLANAMIENTOS EN EL MISMO BARRIO, LOGRANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS AUTORES Y EL RECUPERO DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS.
VILLA DE LAS ROSAS – ENCUBRIMIENTO
22:30 HS. EN VÍA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, SE CONTROLO Y POSTERIORMENTE SE SECUESTRO UN AUTOMÓVIL RENAULT 9 AL CONSTATAR QUE REGISTRABA PEDIDO DE SECUESTRO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. CONSULTADO CON MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN CONTRA DE SU CONDUCTOR, UN HOMBRE DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD.
VILLA DOLORES – INCENDIO
02:30 HS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL ES ALERTADO POR UN LLAMADO TELEFÓNICO, CONSTITUYÉNDOSE EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE ESTA CIUDAD, DONDE OCURRIÓ UN PRINCIPIO DE INCENDIO EN UN LOCAL COMERCIAL. INTERVINO BOMBEROS Y PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA DE ESTA DEPARTAMENTAL CON DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA, LABRANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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