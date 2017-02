EL AMOR VERDADERO Y LA INFIDELIDAD

Tema complejo el de la infidelidad en relación a dos personas que se unieron sin otra razón que no fue sino la sin razón de la “atracción fatal”, que es el amor verdadero.

El amor verdadero es sentimiento de afecto, pasión, intimidad y compromiso genuino que se siente por otro.

En la literatura romántica hay un ejemplo de amor verdadero: “Romeo y Julieta” de William Shakespeare.

El psicólogo estadounidense Robert Sternberg asocia 3 pasos para llegar al amor verdadero

“Pasión: es el primer paso y se trata de la atracción física y sexual por otra persona. Aumenta la secreción de las feromonas y se produce lo que popularmente se llama la electricidad o la química del amor. Se caracteriza también por la obsesión, por la reciprocidad de los sentimientos.

Intimidad: es el segundo paso donde se crea el apego. Hay cercanía, proximidad y conexión. Se crean lazos más íntimos y profundos al compartir aspectos de nuestra vida. La intimidad se construye sobre la confianza, sobre la seguridad y respeto mutuo. Sin esto no hay amor verdadero.

Compromiso: el tercer paso requiere de la habilidad de ultrapasar y trabajar para ultrapasar los malos entendidos y sus angustias, con el fin de estar juntos. Esta es la etapa de madurez de la relación, donde la clave está en creer en lo mejor de la otra persona sin estigmas, prejuicios ni motivaciones negativas. Aquí reside la famosa creencia de que el amor verdadero perdona, porque respeta las diferencias, persevera en la relación mediante reconciliaciones, porque sabe que ambos quieren resolver los problemas y ultrapasar el dolor inicial”.

Como puede advertirse, esta conceptualización está referida al verdadero amor, no a declamaciones de amor utilizadas libremente para cualquier tipo de relación que carece de los valores descriptos.

A partir de esta idea, se puede intentar una respuesta al siguiente interrogante: ¿Hay infidelidad entre dos enamorados con amor verdadero?

Muchos creen que el desinterés en lo sexual es una causal. Otros hablan de vacío emociona, que hace que muchas veces se abandone al otro, de manera inconsciente, en vez de enfrentar la realidad y decirle a la pareja que la relación terminó.

A veces una persona se siente en inferioridad de condiciones, respecto a su pareja: más viejo, más feo, con menos dinero. Entonces aparece lo que llaman infidelidad no meditada.

En otras ocasiones la relación es aburrida, y una de las partes quiere probar algo especial, o se sospecha de infidelidad de la otra parte.

Según los estudiosos del tema, hay personas que han sufrido en la infancia algún tipo de trauma, como un abandono emocional, maltrato físico o abuso sexual, y por ello son propensas a ser infieles.

Si se parte de las conclusiones de Sternberg, los aspectos que analiza para definir lo que es el verdadero amor, sirven para decir que si el alejamiento se produce porque falta alguno de esos elementos, es que la reciprocidad entre ambos ha desaparecido y con ello no hay amor verdadero.

Y como esto no es un contrato sino una unión absoluta y plena, el “incumplimiento” de una de las partes, en forma unilateral, desde el punto de vista sicológico casi no admite la posibilidad de reconstrucción con medio alguno. No es un acuerdo de cualquier tipo para que lo resuelva otro, es una unión espontánea, sin pactos ni promesas, es una unión total, mágica y cuando esa magia desaparece porque algo no fue lo que el encuentro espontáneo creó, y en lo que ambos creyeron, la unión se esfumó. Ello aunque sea uno solo el que sufrió el colapso.

Siendo así, desde la óptica del que fue víctima del abandono, puede ser un hecho trágico. De la otra parte, al no estar el “compromiso” al que se llegó, a partir del amor verdadero creído, la fuga no parece tipificarse como infidelidad, porque desaparecieron los elementos que provocaron la unión amorosa.

Sentirse enamorado y transgredir los caminos del amor, sería infidelidad, pero si no hay amor verdadero, aunque sea de uno solo la carencia, podría decirse que la infidelidad en ese contexto, no existe.

JORGE SAPPIA OBREGON