OTRA OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER

Recientemente publicamos una entrevista con el Intendente interino de San Javier-Yacanto, y ahora lo hacemos con Federico Iribarren, quien es concejal del bloque Nuevo Encuentro – Frente para la Victoria en la vecina localidad del departamento San Javier.

¿Cómo está la situación en San Javier actualmente?



En estos momentos estamos en un compás de espera porque, según lo que ha trascendido en los últimos días, Alejandro Bustos tendría intenciones de volver y no renovar la licencia que le fuera otorgada por seis meses. Esto es el 5 de abril, pero ello no quiere decir que pueda levantar la licencia en el momento que él considere conveniente. Lo que hay de cierto es que Bustos tiene intenciones de retomar el cargo de Intendente y continuar con su gestión municipal. Roberto Altamirano, que ha sido el encargado en estos cinco meses de llevar adelante el gobierno mandado por el Concejo Deliberante de San Javier, está en ese lugar porque el Concejo le pidió que ocupara interinamente la Intendencia. Ese cargo sigue siendo de Alejandro Bustos porque ganó la elección con el 48% de los votos. El pasado martes hubo una reunión en El Pueblito con la participación de una gran cantidad de vecinos, donde Altamirano y su equipo expusieron cuál había sido el estado en que recibieron la Municipalidad y cuál ha sido la gestión realizada en este tiempo. Se debatió allí y todo el equipo expuso cada una de las cosas que había hecho y estamos esperando que Bustos resuelva si vuelve o no.

Roberto Altamirano lo que debe hacer hoy, y se lo estamos pidiendo como bloque legislativo, es informar al Concejo Deliberante cuál es el estado de situación, que hizo y que piensa hacer, documentando su tarea y elaborando un informe e informarlo en un acto d3e estado. Lo que se hizo el martes tiene mucho valor simbólico porque la gente y el pueblo logró enterarse cómo está la cosa, pero fue una reunión informativa y nó un acto de gobierno que consolide la situación de Roberto. El paso que tiene que dar hoy es presentarse al Concejo y emitir un informe.

Agregó Iribarren que “a Alejandro Bustos se le criticaban errores en la administración y dentro de los grandes errores estaba la falta de rendiciones de cuentas, pero el Tribunal de Cuentas recién ha terminado de visar la carpeta de abril del pasado año. O sea que en estos cinco meses la gestión sigue adoleciendo del mismo problema que generó la salida de Bustos.

¿Esto es responsabilidad de Altamirano o es morosidad del Tribunal de Cuentas?



Esta gestión no es de Altamirano, sino gestión Bustos, porque el Intendente sigue siendo él. Además, Altamirano fue a ocupar un cargo interino, o sea que él continúa una gestión y el que tiene que presentar las carpetas para que el Tribunal de Cuantas las analice es el Ejecutivo. El problema es que entre ellos no hablan desde octubre y el que tiene que firmar las órdenes de pago anteriores a esa fecha es Alejandro Bustos. El no mantener un diálogo con el funcionario que están reemplazando también es un profundo déficit.

¿Están enemistados Bustos y Altamirano?



Por lo que se ve, amistad no tienen porque no se los ve juntos en ningún lado, y si tienen diálogo, eso no ha trascendido.

¿Qué opinión le merece la gestión del Intendente interino?



La gestión de Altamirano, al margen de estas crítica, me parece que es una gestión de alta calidad, porque ha logrado ordenar las cuentas, ha normalizado la situación de los ingresos porque en San Javier no se cobraba ningún impuesto, se ha puesto al día la situación de los

agentes municipales y la temporada turística le ha dado una impronta muy fuerte a la gestión. Nosotros debemos valorar esta gestión pero “estamos quedando flojos de papeles”.

¿Usted cree que Bustos puede volver a la Intendencia, teniendo en cuenta que no tiene el apoyo popular?



Por el rechazo de la población, no podría volver. En términos formales puede volver cuando quiera y yo como concejal y la bancada que presido, va a apoyar la formalidad y no va a ir en contra de la voluntad popular que llevó al cargo a Bustos.

Por nuestra parte decimos que para el próximo domingo, a las 20 horas, se está organizando una movilización en la plaza principal de San Javier en rechazo al retorno de Alejandro Bustos al cargo de intendente.