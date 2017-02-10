ALLANAMIENTOS DETENCIONES Y MAS POLICIALES
LOS HORNILLOS – ORDEN DE DETENCIÓN
11:00 HORAS DE AYER, EN CALLE JARDÍN S/N DE LOS HORNILLOS, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DIERON CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE DETENCIÓN PARA UN MASCULINO, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INSTRUYE LA CAUSA.
LOS HORNILLOS – ALLANAMIENTO POSITIVO
12:20 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO LOS HORNILLOS, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR UN HECHO DELICTUAL CONTRA LA LIBERTAD, REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE ESA LOCALIDAD, SECUESTRANDO UNA ARMA DE FUEGO Y SUS PROYECTILES, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA, QUEDANDO EL ARMA A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:00 HORAS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA LA PAZ, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, DILIGENCIO OFICIO DE ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UNA VECINA DE ESA LOCALIDAD, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA ARMA BLANCA, LA QUE ESTARÍA RELACIONADA A UN HECHO DELICTUAL DE VIOLENCIA FAMILIAR, QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LOS HORNILLOS – SECUESTRO DE MOTOCICLETA
20:40 HORAS DE AYER, EN CONTROL VEHICULAR LLEVADO A CABO EN RUTA N° 14 PRÓXIMO A LA CURVA DENOMINADA LA HERRADURA, EFECTIVOS POLICIALES REALIZARON EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR UNA MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN LAS RABONAS, QUIEN CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CIRCULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR SUSTITUCIÓN DE DOMINIO
22:20 HORAS DE AYER, EN CALLE 25 DE MAYO Y ALEJO CARMEN GUZMÁN PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN JOVEN DE 22 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, COMO RESULTADO DEL CONTROL DE LOS NÚMEROS Y LOS GRAVADOS EN CHASIS Y MOTOR, ESTOS CORRESPONDÍAN A OTRA MOTOCICLETA, QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CON INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
VILLA DOLORES – RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
05:45 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA DE ADICIONAL EN UN EVENTO QUE SE DESARROLLABA EN CLUB DEFENSORES, REALIZO LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN COMENZÓ A AGREDIR Y FORCEJEAR CON EL PERSONAL, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
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