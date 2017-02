IMPORTANTES APORTES PROVINCIALES PARA LOS CERRILLOS

En la localidad de Los Cerrillos se concretó la entrega de aportes por parte del gobierno provincial. Estuvo presente el legislador Dr. Oscar González junto a otros funcionarios, y el Intendente local fue el primero en hablar manifestando su agradecimiento hacia las autoridades provinciales y expresando que trabajará hasta el último día de su gestión para intentar lograr el bienestar de los pobladores de Los Cerrillos.

A su turno, el presidente de la Unicameral, Dr. Oscar González manifestó que “hoy venimos muy complacidos a Los Cerrillos. En primer lugar porque vamos a entregar la segunda cuota de un programa que, para el gobierno provincial, tiene una importancia enorme, que es el programa Vida Digna. Se trata de un programa destinado a hacer un aporte a aquellas familias a las que le falta una pieza, un baño o ambas cosas. En su oportunidad entregamos la primera cuota y hoy vamos a completar con la entrega de la segunda cuota. Este programa no se agota con estos beneficiarios, ya que vamos a seguir durante los tres años que quedan de gestión, relevando y ubicando familias con el amigo Intendente y su equipo de acción social, identificando a las familias que necesitan contar con esta ayuda. Esto es fundamental porque apunta a mejorar la calidad de vida de la gente, a terminar con el hacinamiento y dar condiciones dignas para que las familias puedan convivir”.

Agregó González que “el 25 de diciembre a la tarde “Chapino” me habló por teléfono y me contó lo que había pasado en el pueblo y, de inmediato, pusimos el gobierno a su disposición tomando las medidas urgentes que había que tomar para resolver los problemas que el tornado había originado, ya que este pueblo fue el más afectado de todos en el departamento San Javier. Como resultado de ese temporal hubo una lista de familias que habían sido las más perjudicadas (29) que necesitaban una ayuda económica especial para resolver el drama que habían pasado. Por ello me siento complacido de decirles hoy que esas 29 familias van a recibir una ayuda económica directa del gobierno provincial para resolver los daños ocasionados por el tornado”.

También expresó que “nosotros somos un gobierno que cumple lo que promete y por ello les anuncio que, antes que termine el mes de marzo, se inician las obras de la construcción del gasoducto que le dará gas natural a San José, Los Cerrillos y San Vicente. La otra buena noticia es que el Ministerio de Educación de la Provincia, en el programa de obras para este año, ha incluido la construcción de la nueva escuela primaria de Los Cerrillos y les garantizo que este año se inicia la construcción de la nueva escuela primaria, que también es una necesidad enorme para el pueblo”.

González además dijo que “le traemos al amigo Intendente la notificación de que ya han sido adjudicados para el Programa de Desarrollo Urbano, obras de asfalto y desagües, la suma de $ 925.000 y también nuestro Ministro de Educación, Walter Grahovac ha resuelto hacer una refacción general del IPEA 230 de esta localidad y se ha asignado una partida de $ 600.000 para ello. También hay fondos de Vialidad para mantenimiento de banquinas por $ 312.000 y están los fondos para la erradicación de cuatro Viviendas Rancho más en la localidad de Los Cerrillos