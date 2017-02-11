INFORMACIONES POLICIALES DEL SABADO Y REGISTRO DE LLUVIAS
SAN JOSÉ – INCENDIO
07:00 HS DE AYER, SE REGISTRÓ FOCO DE INCENDIO EN UN GALPÓN UBICADO EN SECTOR DENOMINADO EL BARRIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, DONDE TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS LOGRANDO EXTINGUIRLO SIN REGISTRARSE VICTIMAS, SOLO DAÑOS MATERIALES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES A LOS FINES DE ESTABLECER LAS CAUSAS Y EL RESPONSABLE DEL INENDIO.
SAN JAVIER – SEMOVIENTE EN LA VÍA PÚBLICA.
09:40 HS DE AYER, EFECTIVOS POLICIALES DE LA COMISARÍA SAN JAVIER REALIZARON EL SECUESTRO DE UN ANIMAL MULAR QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PÚBLICA, SIENDO UN RIESGO POTENCIAL DE PRODUCIR ACCIDENTES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN CONTRA DE SU PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL CUIDADO.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
15:20 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR UN HECHO DELICTUAL CONTRA LA LIBERTAD, REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, SECUESTRANDO ELEMENTOS DE PRUEBAS DE IMPORTANCIA, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LAS TAPIAS – APARICIÓN DE PERSONAS EN RÍO DE LOS SAUCES
18:00 HS DE AYER, COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE BÚSQUEDA REALIZADA DE FORMA CONJUNTA POR EFECTIVOS POLICIALES DEL CUERPO DE RESCATE DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO, PERSONAL DPTAL. SAN JAVIER Y PERSONAL DE BOMBEROS DIERON CUENTA QUE HABÍAN LOCALIZADO A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL CAUSE DEL RÍO LOS SAUCES, EN EL SECTOR ENTRE EL DIQUE LA VIÑA Y DIQUE NIVELADOR BOCA DEL RÍO, LOGRANDO GUIARLOS PARA LLEGAR ZONA DEL CAMPING “APA N° 3 – BOCA DEL RIO” FUERA DE PELIGRO.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:20 HS DE AYER, EN CONTROL VEHICULAR SOBRE RUTA N° 14 PRÓXIMO A LA HERRADURA, SE CONSTATO EL TRASLADO DE UNA CARGA SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA CARGA DE CUATRO (04) PALET DE LADRILLOS, LOS QUE ERAN TRANSPORTADOS EN UN CAMIÓN DODGE CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS DOMICILIADO EN ARROYO DE LOS PATOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
REGISTRO DE LLUVIAS
VILLA DOLORES 02 MM –
LA PAZ 40 MM –
CRUZ DE CAÑA 38 MM –
LUYABA 35 MM –
SAN JAVIER 25 MM –
LA POBLACIÓN 18 MM –
CONLARA 15 MM –
V DE LAS ROSAS 40 MM –
LAS TAPIAS 20 MM –
LOS HORNILLOS 30 MM –
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