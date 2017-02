INCERTIDUMBRE SOBRE EL INICIO DEL CICLO LECTIVO EN CÓRDOBA

En virtud a la proximidad de un nuevo ciclo lectivo en materia educativa, dialogamos con la Secretaria General de UEPC Delegación San Javier, profesora Liliana Vega, quien abordó distintos temas que hacen a la cuestión gremial del sector.

¿Cuáles son las novedades sobre la situación de los docentes, sobre todo en nuestra provincia?



El día viernes tenemos un plenario de Secretarios Generales y están planteadas para lunes y martes de la próxima semana asambleas de Delegados Escolares en cada una de las delegaciones y el miércoles una Asamblea provincial en Córdoba de carácter informativo.

¿Pero específicamente cual es la actual situación?



Nosotros estamos con un incumplimiento por parte del gobierno provincial respecto de las actas 2.015 y 2.016. Recordemos que la del 2.015 implicaba que, en el transcurso de cuatro años se iba a blanquear material didáctico y también un aumento en la antigüedad para aquellos docentes que superaban los 25 años de servicio. Esas dos cosas no se han cumplido. El incumplimiento del acta 2.016 que firmamos a comienzos de ese año decía que si la inflación superaba el 25%, nos sentaríamos a discutir nuevas pautas pero nunca nos convocaron, a pesar de haberlo solicitado por notas en reiteradas oportunidades.

Por ello nosotros ahora estamos esperando ser convocados por el gobierno, y lo primero que se va a plantear es el cumplimiento de esas dos actas para recién discutir la paritaria 2.017.

Por otro lado ya se ha difundido por los medios que los gobernadores se reunieron en Buenos Aires y que pretenden fijar un techo del 18% de aumento siguiendo las instrucciones del gobierno nacional, quien además niega la paritaria nacional establecida por la Ley de Financiamiento Educativo. Están todos en sintonía de ofrecer hasta ese porcentaje del 18%, lo cual los docentes cordobeses no van a acepta, por lo que se espera un comienzo de año conflictivo y un inicio de clases que no va a ser el normal, como a nosotros nos gustaría.

¿Es decir que es bastante incierta la situación?



Es de una gran incertidumbre.

¿No hay en ustedes mucho optimismo en cuanto a las posibles soluciones que pueda tener este tema?



Lo que vemos es que el gobierno dice que no va a cumplir, y no cumple. Es como que hacen un manejo que está siendo aceptado por la sociedad. Además siguen con el recorte a los jubilados a través de la Ley 10.333 y hay avasallamientos a los derechos de los trabajadores, tanto en el orden provincial como nacional. Esperamos que nuestros compañeros estén dispuestos a dar la lucha porque los dirigentes solos no vamos a poder llevar un conflicto adelante y necesitamos del acompañamiento de todo el cuerpo docente y de los jubilados.

¿Podemos decir que peligra el inicio de las clases en este 2.017?

Creo que estamos en condiciones de afirmar algo así. De Todas maneras eso lo va a determinar la Asamblea de delegados. En la última asamblea del año pasado estuvo muy firme la postura del no inicio del ciclo lectivo para este año.

En el final de la entrevista, Vega deseó “un buen comienzo de año porque este miércoles 15 se deben presentar los docentes en todas las escuelas y ojalá sea un buen año de trabajo”.