PARTE POLICIAL DEL DIA MIERCOLES
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON DAÑOS MATERIALES.
18:00 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. BELGRANO ALTURA INGRESO A HOSPITAL VILLA DOLORES, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN FOX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 22 AÑOS DOMICILIADO EN SAN PEDRO, QUIEN TRAS UNA MALA MANIOBRA IMPACTA CON EL CANTERO CENTRAL DE LA MENCIONADA ARTERIA; RESULTANDO SOLO CON DAÑOS MATERIALES EN EL RODADO.
LUYABA – APREHENDIDO CON PEDIDO DE CAPTURA Y DETENCIÓN.
11:45 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DEL DESTACAMENTO LUYABA REALIZARON LA APREHENSIÓN, EN RUTA N° 14 ALTURA BARRIO SUR DE ESA LOCALIDAD, DE UN HOMBRE DE 51 AÑOS DOMICILIADO EN MERLO – SAN LUÍS, QUIEN TENIA PEDIDO DE CAPTURA Y DETENCIÓN MEDIANTE OFICIO JUDICIAL EMANADO POR LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA; QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:20 HS DE AYER, EN CONTROL VEHICULAR SOBRE RUTA N° 14 PRÓXIMO A LA HERRADURA, SE CONSTATO EL TRASLADO DE UNA CARGA SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO PREVENTIVO DE SETENTA (70) FARDOS DE PASTO Y DIEZ (10) BOLSAS DE MAÍZ, LOS QUE ERAN TRANSPORTADOS EN UN CAMIÓN DODGE CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 23 AÑOS DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
19:20 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR UN HECHO DELICTUAL, REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA SIGUIENDO DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO:
22:40 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DE LA SUBCOMISARÍA SAN JOSÉ, TRAS RECIBIR UNA DENUNCIA POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, SE ALLANO UN DOMICILIO DE ESA LOCALIDAD DONDE SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN HOMBRE DE 75 AÑOS QUIEN TENIA UNA MEDIDA CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON LA DENUNCIANTE, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR FALTA DE CHAPA PATENTE.
02:40 HORAS DE LA FECHA, EFECTIVOS DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZARON, EN CALLE PRESIDENTE PERÓN, EL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA 150CC. CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 21 AÑOS DOMICILIADO EN LAS TAPIAS, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO PROTECTOR Y SIN REGISTRO DE CONDUCIR; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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