POLICIALES DEL DIA JUEVES
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
12:30 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS ALLANO UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, SECUESTRANDO DOS COMPUTADORAS NOTEBOOK, DOS TELÉFONOS CELULARES Y UNA HELADERA, RELACIONADOS A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA, IDENTIFICÁNDOSE AL AUTOR.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
18:00 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA ALLANARON UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, SECUESTRANDO UN TALONARIO DE BOLETAS, RELACIONADO A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, ELEMENTO NECESARIO PARA AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA, QUEDANDO DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LOS HORNILLOS – ACCIDENTE DE TRANSITO:
23:50 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA LA RUDITA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT MEGANE CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 57 AÑOS DOMICILIADO EN ICHO CRUZ Y UNA MOTOCICLETA 70CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER DE 27 AÑOS DOMICILIADO EN LOS POZOS; RESULTANDO ESTA ULTIMA CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIO ASISTENCIA MEDICA, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
SECUESTROS EN CONTROLES VEHICULARES:
EN LA VÍSPERA, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE CONSTATO VARIAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, ENTRE ELLAS TRASLADO DE CARGA SIN LA DOCUMENTACIÓN, CONDUCTORES MENORES DE EDAD Y CONDUCCIONES PELIGROSAS, SECUESTRANDO LAS CARGAS Y LOS RODADOS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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