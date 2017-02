AMPLIO INFORME SOBRE CEMDO POR PARTE DEL PRESIDENTE CLAVERO

Para dar cuenta de los dos primeros meses de gestión, se concretó una conferencia de prensa por parte del nuevo Consejo de CEMDO. La encabezó el presidente Hugo Roberto Clavero, quien estuvo acompañado por los consejeros Pascual, Couzo y Nasif y el síndico Salcedo.

En primer término, antes de responder a preguntas, el presidente Clavero monologó expresando que “justo hoy hace dos meses que asumió este Consejo, después de una semana triste y oscura para la historia de la Cooperativa, en donde personas nefastas pretendieron vulnerar la decisión de los asociados que, en asambleas primarias, le habían dado un amplio triunfo a la Lista N° 1 en ese entonces. Se pretendió con una manobra antiética, ilegal y rayana con el patoterismo que no asumiéramos la conducción de la entidad, pero luego por decisión de Fomento Cooperativo pudimos ir a Asamblea Ordinaria y ganar por 131 votos a 17”.

Agregó el presidente que “el mismo día tomamos la decisión de asumir en forma inmediata por el hecho de que la Cooperativa prácticamente estaba acéfala. Una vez que asumimos nos abocamos a trabajar y el motivo de esta conferencia es informarles a los asociados de la cooperativa, que desde ese momento comenzamos a advertir desmanejos, falta de conducción y toma de decisiones de los que tuvieron mayoría el año pasado (debemos advertir que quien fue presidente de ese Consejo es actual Secretario del nuevo)”.

Agregó Clavero que “mucho hablaron e incluso sugerían en el Informe de Sindicatura que había que tomar medidas, pero ellos mismos no las tomaron. El grupo de trabajo que he conformado es gente capacitada, con muchas ganas de trabajar y no tiene miedo de tomar decisiones. La situación económica y financiera de la CEMDO no era la óptima, y prueba de ello es el informe de la Comisión Fiscalizadora del último ejercicio, donde se manifestó que, de no tomarse ciertas medidas, la entidad corría el riesgo en el próximo ejercicio de cerrar con déficit. Po ello nosotros hemos tomado decisiones, por allí impopulares, como la suspensión de la publicidad durante los meses de enero y febrero y la drástica decisión de suspender las horas extras de todo el personal”

Luego dijo Clavero que “la CEMDO es una de las cooperativas más importantes de la provincia junto a la de Río Tercero y, lamentablemente, en los últimos años ha perdido protagonismo a nivel provincial y nacional. Es algo que estamos tratando de revertir en reuniones a nivel provincial y participé en Buenos Aires en una reunión de FECOSUR que tiene que ver con el servicio de Internet, que en el último ejercicio dio un déficit de 1,5 millones en nuestra Cooperativa y que debemos revertir y que, además, hay más de 300 usuarios que pretenden tener el servicio y no pueden por el grave problema de la falta de inversión. Estamos tratando de sacar un crédito para invertir en servicios y en móviles, ya que la entidad desde el 2.014 no compra ningún móvil. Hay una ambulancia pagada en un 50% y pronto la tendremos en uso.

El presidente de la Cooperativa de Río Tercero me abrió la puerta del Banco Nación a nivel central, participando de una reunión con un directivo con ingerencia en cooperativas y existe la intención de nuestra parte de mantener un diálogo fluido y tratar de tomar créditos de esa institución bancaria”.

Al responder preguntas, el presidente Clavero expresó que la luz de CEMDO no es la más cara como manifestó un desprevenido periodista y se refirió a la capitalización de acciones, ítem en el cual tenemos el menor porcentaje. Negó también la posibilidad de comprar la energía a otro proveedor y agregó que se intentará revertir el déficit de la Planta Hormigonera y del Servicio de Comunicaciones del Multimedio, que debe cumplir como primer objetivo cumplir una

función social. Habló del precio del gas y dijo que en planta el valor del gas envasado no se ha modificado. Negó además que los Municipios y Comunas tengan abultada deuda con la Cooperativa y reconoció que los usuarios de la entidad tienen deudas por alrededor de $ 22 millones y, con respecto al nuevo aumento de la energía eléctrica, todavía no tienen definiciones por parte de EPEC.

En el final , autoridades de la CEMDO entregaron una Bandera de ceremonias destinada al Destacamento Policial de B° Aeronáutico, recibiendo los oficiales Marisa Gómez y Wilder Romero.