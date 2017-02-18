ALLANAMIENTOS POSITIVOS EN EL ACCIONAR POLICIAL
VILLA DOLORES – HURTO Y RECUPERO DE MOTOCICLETA.
15:00 HS DE LA VÍSPERA, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTOCICLETA GILLERA 110 CC. DESDE EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA EN BARRIO EL MILAGRO. SEGUIDAMENTE Y CON LOS DATOS RECABADOS SE ESTABLECIÓ QUE EL RODADO SUSTRAÍDO SE ENCONTRABA SECUESTRADO EN LA COMISARÍA DE SAN PEDRO A RAÍZ DE UN CONTROL VEHICULAR EFECTUADO EN LA VÍA PUBLICA, IDENTIFICANDO AL SUPUESTO AUTOR COMO UN JOVEN DE 20 AÑOS CON DOMICILIO EN AQUELLA LOCALIDAD.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:50 HS. DE AYER, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN RELACIÓN A UN HECHO DE HURTO CALIFICADO DE GANADO QUE SE INVESTIGA. EN TAL OPORTUNIDAD SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS AL FAENAMIENTO CLANDESTINO, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES. ASIMISMO FUERON SECUESTRADAS DOS ESCOPETAS, CARECIENDO DE SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN POR LO QUE SE LABRAN EN CONSECUENCIA ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA.
SAN JAVIER – ALLANAMIENTO POSITIVO – DETENCIÓN.
16:30 HS DE AYER VIERNES, SE ALLANO UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA POBLACIÓN, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD DENUNCIADO EL DÍA ANTERIOR. SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA, UN HOMBRE DE 32 Y UN JOVEN DE 19, POR ENTORPECER AL PROCEDIMIENTO.
EN EL LUGAR SE SECUESTRO ELEMENTOS DE PRUEBA Y LOS ELEMENTOS EN CUESTION DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS DE UNA VIVIENDA DESHABITADA. ASIMISMO SE SECUESTRO ENVOLTORIOS DE NYLON CON SUSTANCIA COMPATIBLE CON PICADURA DE MARIHUANA, INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:40 HS DE LA VÍSPERA, EN BARRIO AERONÁUTICO SE DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 35 AÑOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE DOS GARRAFAS UNA DE 10 Y OTRA DE 15, UNA CON REGULADOR Y MANGUERA CORTADA, DENUNCIADAS POR UN VECINO DE BARRIO SAN PABLO COMO SUSTRAÍDAS DESDE SU VIVIENDA, LUGAR DONDE SE HABÍA REGISTRADO EL HECHO DE ROBO E INCENDIO.
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