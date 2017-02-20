POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO POR HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR
21:00 HS. DEL DÍA SÁBADO PERSONAL DE LA COMISARÍA LA PAZ DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE PARAJE LOMA BOLA EN LOCALIDAD DE LA PAZ, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA RELACIONADOS A UN HECHO QUE SE INVESTIGA REFERENTE A VIOLENCIA FAMILIAR, HURTO Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO OCURRIDO HORAS ANTES, DICHO SECUESTROS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES
21:30 HS. DEL DÍA SÁBADO, EN AV. ESPAÑA DE BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ, PERSONAL DE LA PATRULLA MIENTRAS PATRULLABA PROCEDIÓ AL CONTROL VARIOS JÓVENES CONSTATANDO QUE UNO DE ELLOS DE 17 AÑOS TENIA EN SUS BOLSILLOS DOS ENVOLTORIOS CONTENIENDO SUSTANCIAS COMPATIBLES CON CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y CANNABIS SATIVA RESPECTIVAMENTE. SE LABRARON ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES, SIENDO EL MENOR TRASLADADO A LA GUARDIA DE LA CRIA. V. DOLORES Y UNA VEZ FINALIZADO LOS TRAMITES JUDICIALES SE RETIRO A SU DOMICILIO.
LAS ROSAS – ACCIDENTE DE TRANSITO POR CONDUCCIÓN PELIGROSA.
01:25 HS DE AYER DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 ALTURA CURVA DE SANTANA, PROTAGONIZADO POR UNA PICK UP TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS CON DOMICILIO EN PARAJE LAS CHACRAS DE ESA LOCALIDAD, QUE PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO SALIENDO DE LA CARPETA ASFÁLTICA. COMO CONSECUENCIA SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES Y SU CONDUCTOR SUFRIÓ ALGUNAS EXCORIACIONES, RESULTANDO SUPUESTO INFRACTOR AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA POR CONDUCCIÓN PELIGROSA.
SAN JOSÉ – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES.
06:30 HS DEL DÍA DE AYER, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, ENTRE UN VEHICULO RENAULT CLIO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 30 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA 110, LOS QUE AL PARECER SE ROZARON CAYENDO EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA APPIA 110 CC UN JOVEN DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO LA FERIA DE ESTA CIUDAD QUIEN RESULTO CON LA FRACTURA DE PERONÉ, SIENDO ATENDIDO EN HOSPITAL DE ESTA CIUDAD DONDE QUEDO EN OBSERVACIÓN, SE INICIARON LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
LOS CERRILLOS – DENUNCIA Y ESCLARECIMIENTO
12:00 HORAS DEL DÍA DOMINGO, SE DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS A RAÍZ DE LA DENUNCIA DE UN VECINO QUE HABÍA NOTADO LA SUSTRACCIÓN DE SU TARJETA DE CRÉDITO, GRACIAS A LOS REPORTES EN SU CELULAR DE COMPRAS EFECTUADAS CON LA MISMA. TRAS LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN FUE IDENTIFICADA UNA PAREJA COMO AUTORES DEL HECHO, LOGRANDO TAMBIÉN EL SECUESTRO DE TODO LO ADQUIRIDO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADOS
13:30 DE AYER DOMINGO – EN CALLE ROBERTO J. NOBLE DE BARRIO PIEDRA PINTADA COLISIONARON UNA MOTOMEL 110 CC EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA PAREJA, AMBOS DE 19 AÑOS, CON DOMICILIOS EN BARRIO PORVENIR LA CONDUCTORA, Y EN BARRIO SAN PABLO SU ACOMPAÑANTE, Y UN VW GOL CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE MERLO (SL). COMO CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON ATENDIDOS EN EL HOSPITAL, RESULTANDO LA FEMENINA CON DOS PUNTOS DE SUTURA EN POMULO DERECHO Y EL MASCULINO CON EXCORIACIONES.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
19:00 HS DE AYER, PERSONAL DE INVESTIGACIONES REALIZO EN BARRIO EL MILAGRO UN ALLANAMIENTO EN RELACIÓN A UN HECHO DE AMENAZAS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTO DE INTERÉS PARA LA CAUSA, LOS QUE QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:50 HS DE LA VÍSPERA, EN CONTROL VEHICULAR REALIZADO EN RUTA 14 ALTURA KM 114 SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UNA PICK UP QUE TRANSPORTABA LEÑA PICADA SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, RESULTANDO INFRACTOR UN HOMBRE DE 23 AÑOS QUE EN UNA PICK UP NISSAN TRANSPORTABA 150 KILOS DE LEÑA PICADA SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments