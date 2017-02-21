SE SOLICITA PARADERO O INFORMACIÓN URGENTE
EL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES, DR. SERGIO G. CUELLO, SOLICITA LA COLABORACIÓN DE EVENTUALES TESTIGOS Y/O PERSONAS QUE PUEDAN APORTAR ALGÚN DATO EN RELACIÓN A LA DESAPARICIÓN DE RAMON ROBERTO MUÑOZ, (A) “BETO”, DE 51 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EVENTUALMENTE EN UN DOMICILIO SITO EN CALLE PUBLICA S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER. EL MISMO POSEE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FISONÓMICAS, APROXIMADAMENTE 1.70 MTRS. DE ESTATURA Y UN PESO APROXIMADO DE 60 KG, CUTIS TRIGUEÑO, CABELLOS ENTRECANOS LARGOS (A LA ALTURA DE LOS HOMBROS) DE CONTEXTURA DELGADO, SIN SEÑAS PARTICULARES QUIEN ES BUSCADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
EL NOMBRADO SE AUSENTO DE SU HABITUAL LUGAR DE RESIDENCIA EN CALLE PUBLICA S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2017, EN HORAS DE LA MAÑANA, SIENDO ESTE EL ÚLTIMO LUGAR DONDE FUE VISTO. AL MOMENTO DE SU DESAPARICIÓN VESTÍA UNA CAMISA MANGA LARGAS DE COLOR BLANCO, UNA CAMPERA TELA TIPO POLAR DE COLOR MARRÓN CLARO, PANTALÓN DE TELA FINA, TIPO DE VESTIR, DE COLOR MARRÓN OSCURO CON ZAPATILLAS DE COLOR NEGRO CON MOTIVO DE RAYAS DE DIFERENTES COLORES, UNA GORRA DE COLOR MARRÓN CON VISERA Y LLEVABA UNA BOLSA VACÍA DE TELA DE COLOR BLANCA.
PARA BRINDAR INFORMACIÓN COMUNICARSE LAS 24 HS. CON LA COMISARÍA DE SAN JAVIER (NÚMERO 482068) O LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN (NÚMERO 421249) O LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO 101 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA O CONCURRIR A CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA.
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