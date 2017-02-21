TRES ACCIDENTES, MOTO SIN PAPELES, CABALLO SUELTO Y CONDUCTOR BORRACHO EN LOS POLICIALES
(FOTO ILUSTRATIVA)
ACCIDENTES VARIOS SIN HERIDOS.: EN EL DÍA DE AYER, SE REGISTRARON TRES ACCIDENTES DE TRANSITO SIN LESIONADOS EN NUESTRA CIUDAD
* UNO EN AV. ILLIA, DONDE INTERVINO UN FIAT UNO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 85 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 110CC, CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 37 AÑOS, DOMICILIADA EN VILLA SARMIENTO.
* EL OTRO EN LA INTERSECCION DE CALLES IGNACIO CASTELLANOS Y COLON, PROTAGONIZADO POR UNA MUJER DE 34 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD QUE SE CONDUCÍA EN UNA MOTOCICLETA HONDA 110CC QUE PERDIO EL PERDIÓ EL CONTROL DE SU RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFALTICA.
* POR ULTIMO, UNO EN CALLE PRESIDENTE PERÓN, ENTRE UN RENAULT CLIO CONDUCIDO POR UNA HOMBRE DE 34 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA PICK UP MITSUBISHI CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 61 AÑOS DOMICILIADO EN TANINGA.
CABALLO SUELTO EN LA CIUDAD: 14:30 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA PATRULLA PROCEDIÓ AL SECUESTRO DESDE CALLE SARMIENTO 1130, DE UN EQUINO, EL CUAL DEAMBULABA POR LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDA, SIENDO UN RIESGO PARA AUTOMOVILISTAS Y PEATONES. INICIÁNDOSE ACTUACIONES, POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
DERRAPABA PORQUE ESTABA BORRACHO: 17:10 HS DE AYER, PERSONAL DE LA PATRULLA REALIZO EL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA ECOSPORT, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 45 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTROS DOS, UNO DE 45 Y 44 AÑOS RESPECTIVAMENTE. TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. SE CONSTATÓ QUE EL CONDUCTOR DEL RODADO PRESENTABA SIGNOS DE ESTADO DE EBRIEDAD, POR LO QUE HABRÍA PERDIDO EL CONTROL DEL RODADO, PRODUCIENDO UN DERRAPE, SIN DAÑO EN LAS PERSONAS NI MATERIALES. QUEDANDO ALOJADO POR SUPUESTO INFRACTOR AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL.
MANEJABA MOTO SIN PAPELES: 17:25 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UNA MOTOCICLETA MARCA IMSA 110CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS, ACOMPAÑADO, POR UN MENOR DE 12 AÑOS, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. CARECIENDO DE LA DOCUMENTACION DEL RODADO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO Y AL INICIO DE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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