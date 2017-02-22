POLICIALES DEL DIA MIERCOLES
LAS TAPIAS – ACCIDENTE DE TRANSITO
0900 HS EN RUTA E-88 -ALTURA EL PARQUECITO SE PRODUJO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTO ENERGY 110 CC EN LA QUE SE CONDUCÍAN UNA MUJER DE 39 AÑOS Y SU HIJA DE 10, LAS QUE POR CAUSAS A ESTABLECER PERDIERON EL CONTROL DEL RODADO CAYERON A LA CARPETA ASFÁLTICA RESULTANDO CON LESIONES LEVES.
VILLA DOLORES – ORDEN DE DETENCIÓN CUMPLIMENTADA
14:05 HS. PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER EL MENOR Y LA FAMILIA, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL, DE DETENCIÓN, DE UN HOMBRE DE 38 AÑOS POR SUPUESTO AUTOR DE UN HECHO DE INSTANCIA PRIVADA QUE SE INVESTIGA, QUIEN UNA VES NOTIFICADO QUEDO ALOJADO EN LA COMISARÍA A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE .
APREHENSIÓN POR TENTATIVA DE ROBO Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO
14:00 HS SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UNA MUJER DE 19 AÑOS DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LA MISMA FUE SORPRENDIDA INGRESANDO AL INTERIOR DE UN AUTOMÓVIL Y APODERÁNDOSE DE UNA CARTERA, DE IGUAL MANERA SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 25 AÑOS, PAREJA DE LA MUJER QUE INTENTO DARSE A LA FUGA, TAMBIÉN DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DURANTE EL PROCEDIMIENTO SE CONSTATO QUE ESTAS PERSONAS TENÍAN EN SU PODER UN INHIBIDOR DE ALARMA Y VARIOS CELULARES ,ELEMENTOS QUE FUERON SECUESTRADOS AL IGUAL QUE UN AUTOMÓVIL VW FOX EN EL QUE SE CONDUCÍAN. SEGUIDAMENTE FUERON TRASLADADOS A LA COMISARÍA VILLA DOLORES A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO. SE LABRAN ACTUACIONES POR ROBO EN GRADO DE TENTATIVA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO.
LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
20:45 HS. SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO 9 DE JULIO DE ESTA CIUDAD, DE ELEMENTOS DE PRUEBA QUE FUERAN DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS, TODO EN RELACIÓN A UN HECHO EN CONTRA LA PROPIEDAD DENUNCIADO EL PASADO DÍA 12 DEL CTE. MES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS POR EL CUAL HABÍA RESULTADO DAMNIFICADO UN LOCAL COMERCIAL CON LA ROTURA DE SU VIDRIERA Y SOBRE EL CUAL YA SE HABÍA RECUPERADO MERCADERÍA DEL RUBRO INDUMENTARIA.
PEDIDO DE PARADERO
EL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES, DR. SERGIO G. CUELLO, SOLICITA LA COLABORACIÓN DE EVENTUALES TESTIGOS Y/O PERSONAS QUE PUEDAN APORTAR ALGÚN DATO EN RELACIÓN A LA DESAPARICIÓN DE RAMON ROBERTO MUÑOZ, (A) “BETO”, DE 51 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EVENTUALMENTE EN UN DOMICILIO SITO EN CALLE PUBLICA S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER. EL MISMO POSEE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FISONÓMICAS, APROXIMADAMENTE 1.70 MTRS. DE ESTATURA Y UN PESO APROXIMADO DE 60 KG, CUTIS TRIGUEÑO, CABELLOS ENTRECANOS LARGOS (A LA ALTURA DE LOS HOMBROS) DE CONTEXTURA DELGADO, SIN SEÑAS PARTICULARES QUIEN ES BUSCADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
EL NOMBRADO SE AUSENTO DE SU HABITUAL LUGAR DE RESIDENCIA EN CALLE PUBLICA S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2017, EN HORAS DE LA MAÑANA, SIENDO ESTE EL ÚLTIMO LUGAR DONDE FUE VISTO. AL MOMENTO DE SU DESAPARICIÓN VESTÍA UNA CAMISA MANGA LARGAS DE COLOR BLANCO, UNA CAMPERA TELA TIPO POLAR DE COLOR MARRÓN CLARO, PANTALÓN DE TELA FINA, TIPO DE VESTIR, DE COLOR MARRÓN OSCURO CON ZAPATILLAS DE COLOR NEGRO CON MOTIVO DE RAYAS DE DIFERENTES COLORES, UNA GORRA DE COLOR MARRÓN CON VISERA Y LLEVABA UNA BOLSA VACÍA DE TELA DE COLOR BLANCA.
PARA BRINDAR INFORMACIÓN COMUNICARSE LAS 24 HS. CON LA COMISARÍA DE SAN JAVIER (NÚMERO 482068) O LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN (NÚMERO 421249) O LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO 101 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA O CONCURRIR A CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA.
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