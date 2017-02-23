RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ROBADOS RIÑA CALLEJERA DE MENORES Y MAS POLICIALES
VILLA DOLORES – DENUNCIA Y RECUPERO DE BICICLETA.
04:40 HS. DE LA FECHA, PERSONAL DE INVESTIGACIONES CON ORDEN JUDICIAL CORRESPONDIENTE CONTROLO EL DEPOSITO DE UNA BOLETERÍA DE LA TERMINAL LOCAL, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA VENZO QUE SE ENCONTRABA DESARMADA Y EMBALADA. LA MISMA HABÍA SIDO DENUNCIADA HORAS ANTES POR SU PROPIETARIO COMO SUSTRAÍDA DESDE LA VÍA PÚBLICA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE CARTERAS.
13:45 HS, PERSONAL DE LA BRIGADA CONTINUANDO CON LA INVESTIGACIÓN DE UN HECHO DE ROBO CALIFICADO, OCURRIDO DÍAS ATRÁS, DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE DOS PERSONAS; EN LA VÍSPERA, EN CALLE 25 DE MAYO DE BARRIO FÁTIMA, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DESDE EL INTERIOR DEL PREDIO DE UNA VIVIENDA, DOS CARTERAS DE MUJER RELACIONADAS EN LA CAUSA, DICHOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
20:20 HS PERSONAL DE INVESTIGACIONES COMO RESULTADO DE LAS PESQUISAS EN RELACIÓN A UNA CAUSA JUDICIAL INICIADA DÍAS ATRÁS, ALLANO UN DOMICILIO DE BARRIO COLON DE ESTA CIUDAD, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UN TELÉFONO CELULAR, ELEMENTO QUE FUERA DENUNCIADO DONDE RESULTA DAMNIFICADA UNA VECINA DE BARRIO AERONÁUTICO Y LOGRÁNDOSE LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR, EL SECUESTRO QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – RIÑA ENTRE MENORES.
02:25 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA ALERTADO POR UN TRANSEÚNTE SOBRE UN PROBLEMA CON MENORES POR LA PRIMERA CUADRA, CALLE C. SOTO A POR LO QUE PERSONAL EN EL LUGAR ANTES MENCIONADOS REALIZO EL TRASLADO DE VARIOS MENORES A LA COMISARÍA DONDE SE DIO PARTICIPACIÓN AL SENAF, A RAÍZ DE UNA RIÑA OCURRIDA ENTRE ELLAS, UNA VES REALIZADAS LOS TRAMITES JUDICIALES FUERON RETIRADAS POR SU PADRES.
SAN JAVIER – INCENDIO URBANO ESTRUCTURAL
10:00 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO INCENDIO EN UNA VIVIENDA UBICADO FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER. FUE EXTINGUIDO POR PERSONAL DE BOMBEROS. UN HOMBRE DE 90 AÑOS, ÚNICO OCUPANTE DE LA VIVIENDA FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL DE VILLA DOLORES PARA SU CONTROL. TRABAJO PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA CON DIRECTIVAS DE LA FISCALÍA DE TURNO. SE INICIARON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
SAN JAVIER – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
12:00 HS DEL DÍA DE AYER SE PROCEDIÓ EN RUTA 14, PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, AL SECUESTRO DE UN ANIMAL MULAR, SIN MARCA VISIBLE, QUE DEAMBULABA EN LA VÍA PUBLICA CONFIGURANDO UN RIESGO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
21:20 SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE ESPAÑA 810, ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 25 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO SUR Y UNA PIKUP FORD RANGER, CONDUCÍA POR UN HOMBRE DE 22 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ. COMO CONSECUENCIA EL MOTOCICLISTA RESULTO CON LESIONES LEVES EN PIERNA DERECHA, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL DONDE FUE ATENDIDO, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
LA POBLACIÓN – HURTO Y APREHENSIÓN.
03:30 HS DE LA FECHA, PERSONAL DE LA COMISARÍA SAN JAVIER PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN MENOR DE EDAD, QUIEN MOMENTOS ANTES INGRESO SIN AUTORIZACIÓN A UNA DESPENSA CON INTENCIONES DE COMETER UN ILÍCITO, ESTO ES OBSERVADO POR LA PROPIETARIA QUIEN DIO AVISO A LA POLICÍA, AL MENOR SE LE SECUESTRO UNA SUMA DE DINERO Y ELEMENTOS DE PRUEBA RELACIONADAS A LA CAUSA QUE SE INICIO POR HECHO DE HURTO, EL MENOR FUE TRASLADADO A LA COMISARÍA DE VILLA DOLORES POR DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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