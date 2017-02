NO COMENZARÍAN LAS CLASES EN ESTE NUEVO PERÍODO LECTIVO

En virtud a lo tenso de las relaciones entre el gremio y el gobierno, nos hicimos presentes en la sede de UEPC de nuestro departamento y encontramos a Liliana Vega y Hernán Agüero, Secretaria general y Adjunto respectivamente, a quienes consultamos.

¿Qué novedades hay respecto a las relaciones entre el gremio docente y el gobierno?



En el día de ayer (por el miércoles) se llevó a cabo la primera y única reunión porque el gremio había sido convocado por parte del gobierno. Como resultado de este contacto, cuando el gremio planteó que primero debe darse cumplimiento a las actas 2.015 y 2.015, el gobierno manifiesta que no tiene el dinero para hacerse cargo de eso y que quieren hablar solamente sobre la paritaria de este año.

¿Pero no hubo una oferta concreta?



No. Ante la negativa de tratar el tema de las actas anteriores, se dio por finalizada la reunión por parte del gremio.

¿Qué ocurrió después?



Se llevó a cabo una asamblea de delegados departamentales, la primera del 2.017, en donde se ratificó la decisión de la última de 2.016, sobre el no inicio de clases y, si mañana viernes no se concreta ningún ofrecimiento, teniendo en cuenta que lunes y martes son feriados, el miércoles 1 los docentes tendrán asambleas de una hora en las escuelas para consensuar un plan de lucha. El jueves 2 se harán asambleas en cada delegación proponiendo alguna medida de acción directa y el viernes 3 la asamblea en Córdoba Capital definirá seguramente e3l no inicio de clases. El primer responsable de que no haya clases es el gobierno porque incumple con las actas que ha firmado y nosotros deslindamos toda responsabilidad.

¿Qué opinan de la oferta en Buenos Aires del 16% en cuatro tramos?

No es ni para tener en cuenta, pero los gobernantes están en esa tesitura y creemos que es el momento en que los compañeros docentes nos sumemos a la lucha y expresemos este descontento que tenemos hacia las autoridades, tanto provinciales como nacionales y que elaboremos un plan de lucha contundente. Tenemos que estar unidos y fortalecidos en esta lucha y no debemos olvidar tampoco a nuestros jubilados.

¿En definitiva el panorama es sombrío?



Sin ninguna duda. Además el gobierno se ha demorado muchísimo en convocarnos y ya estamos prácticamente en la fecha de inicio de clases.

Próximamente emitiremos comunicados para dar a conocer a los padres el porqué del no inicio de clases.

Por nuestra parte decimos que en la tarde de este jueves, CTERA decidió realizar un paro nacional para los días 6 y 7 de marzo, al que adherirá la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.

Liliana Vega nos informó que este viernes a las 9 horas se realizarán los actos públicos para nombramientos en nivel inicial y primario en la Escuela Dolores Aguirre de Funes para cubrir cargos de maestros de grado y de materias especiales.