DICHOSOS LOS QUE TODAVÍA CONFÍAN EN “él”

Las noticias, por todos los medios habidos y por haber, aún los que responden al gobierno, aunque en este caso tibiamente, están produciendo un bombardeo pesado con distinto tipo de información.

Mezclan lo importante con lo intrascente. Por eso dejan los opositores una imagen justamente que pareciera es por confabulación con el gobierno, porque meten todo en una batidora sin tapa que desparrama por doquier, desfigurando la verdad.

Cuando se intenta un licuado de frutas con duraznos enteros, peras enteras, ciruelas enteras, manzanas enteras, mientras la máquina no ruge está todo identificado, pero cuando el motor rompe en ruido, las cosas desaparecen, en cuanto a la forma de su esencia respectiva, y queda un licuado en donde no se puede distinguir con que se logró esa textura y esos colores.

Toda la prensa argentina parece estar en ese juego, porque lo único que provoca es confusión, nadie intelectualiza frente al porqué una cuchilla que gira a muchas vueltas sonoras, produce el efecto de transformar lo sólido en líquido, con un sabor que no se compatibiliza con las frutas degustadas individualmente.

Mientras tanto Macri se muestra orondo en España, insistiendo en la pobreza cero, en la transparencia, en el aumento de la producción, en la herencia de los gobiernos anteriores, mientras cruzando el Atlántico, se escuchan las columnas periodísticas que arden anunciando lo contrario, todo ante el gesto de sorpresa del presidente de España, que no puede creer lo que dice Macri.

A su vez, este embaucador, le propone inversiones, lo que va a pulverizar la industria nacional, a la vista de los políticos españoles de Podemos, que no pueden creer lo que escuchan. Así lo acusan de sus depósitos off shore, de los presos políticos, de la violación de los derechos humanos, de la desconsideración con las fechas de recuerdo del accionar delictivo de las dictaduras…

Hay algunos desprevenidos que sólo hablan de que sigue el ajuste, porque todavía no se han dado cuenta que esto va por un tobogán sin frenos, que no se sabe dónde va a terminar, ante la pasividad intelectual y de todo tipo. Posiblemente estemos esperando que llegue el momento de ir a recoger las cenizas cuando ya no quede nada.

El problema está mejor descripto en el exterior que aquí mismo, en donde parece reinar el miedo, sobre todo en los economistas prestigiosos que han caído en el mutismo más dañino, porque están en las “gateras” para acomodarse mejor con los que

probablemente, en algún momento, se hagan cargo del poder. Y este no es un comentario golpista, porque ya he dicho muchas veces: éstos se caen solos, sin empujón.

Y él, en una postura adornada por la vanidad de la familia distinguida, sigue declamando estupideces en las que nadie cree, porque no se compadecen con lo que cualquiera ve, aunque no quiera, todos podemos ver que miente y los Pro se mandaron a silencio, escondiendo la cabeza como el avestruz. YO QUE MAURICIO ME HARÍA VER…- PORQUE ES PROBABLE QUE YA LO ESTÉN APUNTANDO LAS REJAS RUIDOSAS.