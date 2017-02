PARTICIPAR DEL CABILDO ABIERTO EN NUESTRA CIUDAD ES UN DEBER DE TODOS

Es imposible que no recordemos el relato acerca de los criollos mojándose bajo una lluvia inoportuna, mientras les reclamaban a los miembros del Cabildo que revelaran a todos lo que se estaba tramando en ese cenáculo del poder local. “El pueblo quiere saber de qué se trata”, era la frase emblemática.

Algo similar en estos tiempos serian las apertura de sesiones del Concejo Deliberante, este evento es la rendición de cuentas del intendente hacia los vecinos, donde informa que ha hecho y que pretende seguir haciendo con el dinero de nuestros aportes, la ley dice que se lo debe informar a quienes nos representan, pero ya sabemos lo que pasó este año con quienes dicen representarnos, se aumentaron casi el doble de sueldo y en plena recessión, privilegiaron sus propios intereses económicos y de poder antes que el de los vecinos que dicen representar y que son ni más ni menos los que les pagan el sueldo, claro amparados en la legalidad bonita de la carta orgánica pero usando la inmoralidad ética que deben tener como ciudadanos, ya vendrá el tiempo en que también tendrán los vecinos que hacer un cabildo a esos señores.

Lo primordial ahora es participar, asistir para saber, el derecho a saber últimamente se lo estamos dejando a los medios de comunicación y ellos nos hacen saber solo la mitad o la parte de quien más les paga, debemos enseñar a nuestros hijos que la participación democrática no es solo votar el día de elecciones.

Esto es participar en la vida pública de la sociedad donde vivimos, la apertura de sesiones no es un acto político como a veces se cree, debemos saber que es un acto donde usamos nuestro derecho a saber de qué se trata, es justamente dar cumplimiento a uno de los derechos más importantes que tiene nuestra sociedad, es un acto colmado de institucionalidad y democracia.

Allí tienen que estar presentes quienes tienen afinidad política con el gobierno de turno y también quienes no votaron el partido gobernante. Los unos para fortalecer la confianza en sus proyectos y los otros para conocer las falencias o las promesas incumplidas y así hay argumento de defensa ante la crítica y la oposición.

La palabra clave es PARTICIPAR, este gobierno municipal ha dado algunas muestras de asumir prácticas que garanticen no sólo la transparencia, sino además que permite a los ciudadanos tener una participación más amplia, pero si los mismos ciudadanos no hacemos uso de esos derechos, luego no podremos tener motivos fehacientes de una queja.

En los últimos años, entre los numerosos rumbos equivocados que el país tiene que empezar a corregir, está precisamente el aislamiento informático de los actos de gobierno. Esta es la oportunidad que tenemos los dolorenses de ver y escuchar de que se trata de la mano y la voz de quien dirige los destinos de la ciudad.

Debemos recuperar los derechos que se nos quieren vulnerar, debemos asistir al concejo todos como vecinos de la misma ciudad, de los mismos barrios, los que nos encontramos en la calle todos los días. Debemos saber de qué se trata.HORACIO SOSA PARA VDX