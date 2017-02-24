INCENDIO, HERMANOS ACCIDENTADOS Y DETENCIÓN DE HOMBRE MAYOR EN LOS POLICIALES DEL VIERNES
SE QUEMARON LOS YUYOS DE LA BANQUINA: 14:35 HS DEL DÍA DE AYER, SE REGISTRO UN FOCO DE INCENDIO EN LA BANQUINA DE UN CAMPO UBICADO A LA VERA DE RUTA S212 EN JURISDICCIÓN DE LA SUBCOMISARIA DE LOS CERRILLOS. EL MISMO FUE EXTINGUIDO POR BOMBEROS, LA SUPERFICIE AFECTADA FUERON TRES HECTÁREAS DE PASTIZALES BAJOS SIN LLEGAR A AFECTAR OTRAS PROPIEDADES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR PELIGRO DE INCENDIO.
DOS HERMANOS QUEBRADOS EN ACCIDENTE DE MOTO: 22:30 OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 ALTURA LOCALIDAD DE LUYABA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS ACOMPAÑADO DE SU HERMANO DE 16, AMBOS CON DOMICILIO EN LOS ROMEROS, CUANDO POR CAUSA A ESTABLECER, EN UNA CURVA PIERDEN EL CONTROL DEL RODADO, SUFRIENDO FRACTURAS EXPUESTAS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD PARA SU ATENCIÓN, DONDE QUEDARON EN OBSERVACIÓN, SE INICIARON LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
METEN PRESO A HOMBRE DE 30 AÑOS POR DESOBEDIENCIA: 23:10. PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, EL MENOR Y LA FAMILIA, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL, PROCEDIENDO A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 30 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR EL DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
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