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MENOR CON DROGA EN EL BARRIO SAN PABLO

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ERAN LAS DOCE DE LA NOCHE DE ESTE DIA, CUANDO PERSONAL DE LA PATRULLA REALIZABA PATRULLAJES POR SECTOR DE BARRIO SAN PABLO Y PROCEDIÓ AL CONTROL DE UN MENOR DE 17 AÑOS.

CONSTATÁNDOSE QUE ESTE LLEVABA CUATRO ENVOLTORIOS DE UNA SUSTANCIA VERDEAMARRONADA COMPATIBLE CON PICADURA DE MARIHUANA Y DOS CELULARES QUE TENIA EN SU PODER, SE SECUESTRO DICHOS ELEMENTOS DÁNDOSE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FPA Y A LA JUSTICIA DE TURNO.

SIENDO EL MENOR TRASLADADO A LA COMISARÍA Y LUEGO ENTREGADO A SUS PROGENITORES.
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