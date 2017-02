ECOS DE UN FALLO JUDICIAL QUE ABSOLVIÓ AL ACUSADO

Recientemente se ventiló en la Cámara Penal local un juicio mediante el cual se juzgó a una persona acusada de homicidio simple, que fue absuelta por el Juez. Por ello entrevistamos al abogado penalista Dr. Omar Uriz, que tuvo intervención en el caso.

¿Qué participación tuvo usted en ese juicio?



Soy abogado querellante de Brenda Bustos, que es hija de la víctima, Rubén Bustos. Sabemos que la figura del querellante es aquella a través de la cual una persona que ha sido víctima u ofendida por un delito puede constituirse como parte en el expediente y, obviamente, tener asesoramiento técnico letrado.

Agregó Uriz que “Nicolás Nivardo Rojas había sido acusado de asesinar a Bustos y vino de la Fiscalía de Cura Brochero, teniendo en cuenta que los hechos acaecieron en el paraje Santa Teresita del departamento Pocho, en septiembre u octubre del 2.016. Esta Fiscalía oportunamente resolvió la requisitoria de elevación de la causa a juicio, con lo cual la causa llegó a la Cámara Penal y Correccional de Villa Dolores para el juzgamiento de Rojas como supuesto autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Rubén Bustos. Llegó la causa a la Cámara y, después de cumplir los trámites de rigor, se fijó la fecha de debate para el 7 del mes en curso y tras cinco audiencias se pasó a las conclusiones. Quiero aclarar que en el hecho que se investiga, ha quedado debidamente acreditado por la pericia de autopsia del Dr. Bravo que constató en el cuerpo de la víctima 19 puñaladas y de ellas, dos fueron letales. Después del debate se produjeron los alegatos, haciéndolo primero la Fiscal de Brochero, Dra. Adriana Pereyra y solicitó para el imputado la pena de nueve años de prisión por homicidio simple. Luego fue el turno de la querella y compartí el análisis de la Fiscal y solicité 10 años de prisión. Pasó a deliberar el Juez de Cámara, Carlos Casas Nóblega, quien absolvió al imputado Rojas por el delito de homicidio simple, entendiendo que hubo legítima defensa”.

El Dr. Omar Uriz manifestó que “el veredicto dictado me sorprendió y me dejó perplejo y azorado, y el mismo causó un terrible dolor en la familia de la víctima. De cualquier forma, el día 3 de marzo se leerán los fundamentos de la sentencia y, si la misma se aparta del silogismo sentencial y si no ha sido fundada en la lógica racional, voy a reponer un recurso de Casación por ante el Superior Tribunal de Justicia, para lo cual tenemos 15 días corridos a partir de la lectura de la sentencia. Además tengo conocimiento que la Sra. Fiscal sustituta de Cámara, Dra. Adriana Pereyra, va a interponer también recurso de Casación. Yo, en principio considero que es factible que la sentencia sea casada y veremos qué resuelve el Superior Tribunal”.