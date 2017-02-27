POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
SAN JAVIER – INCENDIO DOMICILIARIO
11:30 HS. DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL DE LA COMISARÍA SAN JAVIER, TOMA CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO DOMICILIARIO, OCURRIDO EN UNA VIVIENDA DEL PARAJE ACHIRAS ARRIBA. DONDE SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES. LAS CAUSAS APARENTES DE INCENDIO HABRÍA SIDO UNA FALLA ELÉCTRICA. SIENDO ESTA VIVIENDA PROPIEDAD DE UNA MUJER DE 36 AÑOS.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES.
20:40 HS DEL DÍA SÁBADO, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLEJÓN DE LOS VILLALOBOS DE B° PIEDRA PINTADA, DONDE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 22 AÑOS, A ACOMPAÑADO POR UN MENOR DE 16 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN B° SAN PABLO. SIENDO QUE HABRÍA ENVESTIDO A UN CAN, POR LO CUAL SE CAYERON DEL RODADO. SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD. DONDE EL MENOR LE DIAGNOSTICARON FRACTURA DE CLAVÍCULA, SE INICIARON LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – INCENDIO DE VEHICULO
20:50 HS. DEL DÍA SÁBADO, EN AV. ESPAÑA Y ELISEO SEGURA, SE PRODUCE EL INCENDIO DE UN VEHICULO MARCA FORD FALCÓN, PROPIEDAD DE UN HOMBRE DE 62 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADOS
14:00 HORAS DE AYER DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN Y TOMAS EDISON DONDE COLISIONARON UNA MOTOCICLETA 70CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 35 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 38 AÑOS TAMBIÉN DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, RESULTANDO DE LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIÓ ASISTENCIA MEDICA.
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