CARNAVAL

Share on Twitter

Share on Facebook

Cuál es el origen de los festejos del carnaval ?. Esta pregunta no tiene respuesta de parte de mucha gente, incluso de creyentes prácticos adherentes, siendo que festejarlo es una acción contraria al encuentro con DIOS católico. Aquí la ofrenda es para el diablo. El significado surge de la Biblia y tiene como base una frase que da lugar a la creación del vocablo: “Carne para Baal ”, es decir “Carnaval” .

Carne para Baal era el dios supremo adorado en Canaán y Fenicia. En honor a él se hacían ceremonias con matanzas de animales y de personas, en especial de bebés o niños.

Las prácticas estaban plagadas de inmoralidad, deleites y placeres perversos.

Así se entregaban los cuerpos en sacrificios donde eran quemados, como también se cometían todo tipo de aberraciones en contra de seres vivientes.

Se entregaba a Baal la carne, en un verdadero culto a favor de Satanás. (Carne para Baal).

El origen está en celebraciones paganas que se realizaban antes del diluvio, y en la primera civilización posterior, la “sumeria”.

Así surgieron tradiciones, cultos, religiones, extendidos en honor a sus respectivos dioses.

El disfraz estaba siempre presente en las fiestas rituales, y se identificaba con el fin que tenían cada una y a qué Dios se dedicaba; así tenemos:

Samhaim, cultura Celta : el 31 de octubre los celtas se disfrazaban con pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios y lograr la paz al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios, hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios de animales y humanos a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos y actos sexuales.

Baco en Grecia: Dios de la locura ritual, del vino y del éxtasis. Según la mitología griega, este Dios atrae e induce a las personas a los apetitos de la carne cuando se le está adorando, hasta llegar al desenfreno.

Fiestas saturnales en Roma: se celebraba con un sacrificio en el Templo al Dios Saturno. Se celebraba la Navidad o nacimiento del sol invictus, el 25 de diciembre, en un ambiente de Carnaval al mismo tiempo, 7 días de diversiones, intercambios de regalos, banquetes, excesos, perversiones… Los cristianos lucharon para que ese tipo de festejos no fueran admitidos por la iglesia.

Toro Apis en Egipto: Dios de la fertilidad de los rebaños, el sol y Dios del Nilo: El ritual era similar.

Algunos teólogos afirman que cuando se celebra el carnaval, aparentemente puro, se adora lo mismo a Satanás, aunque se presente como una fiesta inocente, porque las aberraciones se cometen y no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Si esto no es cierto algún erudito deberá aclararlo.

JORGE SAPPIA OBREGON