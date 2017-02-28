POLICIALES: EN SAN JOSÉ APARECIÓ LA ROPA ROBADA, CHOCÓ PEUGEOT 504 CON HOMBRE DE 74 AÑOS AL VOLANTE Y ALLANAMIENTO POSITIVO EN SAN JAVIER
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ALLANAMIENTO POSITIVO.
15:30 HS. DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DIERON CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, SECUESTRANDO VARIAS PRENDAS DE VESTIR SIN USO LAS QUE QUEDARON EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA, LOGRANDO ESCLARECER E IDENTIFICAR EL AUTOR DEL ILÍCITO.
ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONES.
10:30 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE BELGRANO AL 1400, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 504 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 74 AÑOS DOMICILIADO EN PIEDRA PINTADA Y UNA MOTOCICLETA 110CC EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER DE 50 AÑOS DOMICILIADA EN BARRIO EL MILAGRO; RESULTANDO DE LA COLISIÓN SOLO DAÑOS MATERIALES EN LOS RODADOS, HACIENDO INTERCAMBIO DE DATOS DE SUS SEGUROS.
ALLANAMIENTO POSITIVO.
19:55 HORAS DE AYER, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA SAN JAVIER, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR UN HECHO DELICTUAL CONTRA LA PROPIEDAD DENUNCIADO HORAS ANTES, REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE LAS RABONAS, SECUESTRANDO VARIOS ELEMENTOS DE INDICADOS COMO SUSTRAÍDOS, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA, QUEDANDO DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE EN LA CAUSA.
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