NOCHE DE OSCARS, ERROR Y SORPRESA

Share on Twitter

Share on Facebook

Este domingo, en la ciudad de Los Ángeles, se llevó a cabo la 89° entrega de los premios Oscar, que premian a lo más destacado del cine a nivel mundial.

La entrega como todos los años es transmitida por TV en vivo llegando a más de 200 países en todo el mundo. Es un evento anual típico de esta época, en la que al día siguiente los medios cubren desde los premios a los actores, y hasta la vestimenta de las “celebrities”.

Pero este año, todas las charlas clásicas de cine o moda quedan eclipsadas por el bochornoso error de organización hacia el final de la velada, algo que nunca había sucedido en ésta, que es la entrega de premios más antigua de la industria del entretenimiento.

Todo sucedió al momento de entregar el premio más importante de la noche, el de mejor película, que como es de esperarse se deja como último en develarse.

La candidata fuerte de la noche era la película musical “La La Land”, que venía cosechando premios y alabanzas tanto de la crítica como del público (además de que tenía el record de 14 nominaciones en estos Oscar).

Para anunciar a los ganadores se llama al escenario a los veteranos actores Warren Beatty y Faye Dunaway (de Bonnie and Clyde, 1967), quienes tenían el sobre con el ganador. Es en ese momento que Warren abre el sobre, y se quedó en silencio dubitativo, mirando el nombre, se lo enseña a su compañera ante la duda de si debía anunciarlo o no, y ella contundente, anuncia el nombre a viva voz “La La Land”. Por supuesto el equipo de la película sube emocionado y los productores dan los esperados discursos de agradecimiento por el honor recibido, mientras atrás se ve que hay un poco de revuelo con la organizadores, y finalmente el productor principal de “La La Land”, anuncia con mucha entereza que ellos no son los ganadores, sino la cinta “Moonlight”, ante la incredulidad del equipo realmente ganador.

Después de un momento de duda y sorpresa inesperada el equipo de Moonlight sube a recibir el premio ante una audiencia, tanto en el público como en el mundo, que no podía creer el desafortunado “cambio” de ganadores.

Según Beatty, quien abrió el sobre, rezaba “Emma Stone, La La Land”, es decir era el sobre del premio anterior (a mejor actriz), y él sin saber que hacer, hizo silencio un momento, se lo mostró a su compañera, que sin dudar leyó el nombre de la película que no había ganado.

Si bien los Oscar, a lo largo de la historia han tenido momentos curiosos, coloridos y bochornosos, nada como esto había pasado en ninguna de sus hasta ahora 89 entregas.