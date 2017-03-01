Ladrones en Los Cerrillos y transporte ilegal de azúcar en los policiales de hoy
EN LOS CERRILLOS ESTABAN LOS LADRONES Y TODO LO ROBADO
A LAS 19:30 HS. DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA SUB COMISARÍA LOS CERRILLOS, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO DELICTUAL DENUNCIADO DÍAS ANTERIORES, SE REALIZO ALLANAMIENTO EN CUATRO DOMICILIOS DE ESA LOCALIDAD, SECUESTRANDO DOS MOTOCICLETAS, VARIAS PRENDAS DE VESTIR Y UN BIDÓN DE PLÁSTICO; ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA, LOS QUE QUEDARON DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVINIENTE, LOGRANDO ESCLARECER E IDENTIFICAR LOS AUTORES DEL ILÍCITO.
TRANSPORTABA 200 PACK DE AZUCAR ILEGALMENTE
SIENDO LAS 19:50 HS DE LA VÍSPERA, EN CONTROL VEHICULAR REALIZADO EN RUTA 14 ALTURA LOS HORNILLOS SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UN VEHICULO UTILITARIO MARCA MERCEDES BENZ CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 51 AÑOS DOMICILIADO EN MINA CLAVERO, QUIEN TRANSPORTABA UNA CARGA DE 200 PACK DE AZÚCAR SIN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, REALIZÁNDOSE EL SECUESTRO QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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