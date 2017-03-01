5 PERSONAS PRESAS POR DESORDENES EN EL CENTRO DE VILLA DOLORES
FOTO ILUSTRATIVA
A la 01:00 DE LA MAÑANA DE HOY, EFECTIVOS DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZARON LA APREHENSIÓN DE CINCO (05) HOMBRES MAYORES DE EDAD, DOS DE ELLOS CON DOMICILIO EN CÓRDOBA CAPITAL, DOS EN ESTA CIUDAD Y UNO EN SAN JOSÉ.
LOS QUE SE ENCONTRABAN PROVOCANDO UN DESORDEN PUBLICO EN UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE SARMIENTO DE ESTA CIUDAD PONIENDO EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS, QUEDANDO LOS MISMOS ALOJADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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