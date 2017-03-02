POLICIALES DEL DIA JUEVES
ACCIDENTES DE TRANSITO SIN LESIONES EN VILLA DOLORES
* 17:15 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. ARTURO ILLIA Y CALLE MARIANO MORENO, PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA FORD RANGER CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 48 AÑOS DOMICILIADO EN CÓRDOBA CAPITAL Y UN AUTOMÓVIL SIAM DITELA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 84 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO DE LA COLISIÓN SOLO DAÑOS MATERIALES EN LOS RODADOS.
* 20:00 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA BELGRANO Y CALLE ALMIRANTE BROWN, PROTAGONIZADO POR UN CAMIÓN HYUNDAI CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 30 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD FUNES Y UNA MOTOCICLETA 150CC. CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 37 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO DE LA COLISIÓN SOLO DAÑOS MATERIALES
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
19:30 HS DE LA VÍSPERA, EN CONTROL VEHICULAR REALIZADO EN RUTA 14 ALTURA LOS HORNILLOS SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UN VEHICULO UTILITARIO MARCA RENAULT TRAFIC CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 38 AÑOS DOMICILIADO EN MINA CLAVERO, QUIEN TRANSPORTABA UNA CARGA DE GASEOSAS SIN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, REALIZÁNDOSE EL SECUESTRO DE LA MERCADERÍA LA CUAL QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – HURTO Y RECUPERO DE HERRAMIENTA.
21:15 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, ALERTADO POR UN VECINO DE BARRIO ALBERDI QUIEN MANIFESTÓ LA SUSTRACCIÓN DE UNA MAQUINA BORDEADORA Y UN CABLE ALARGUE DESDE SU DOMICILIO, SE ORDENO OPERATIVO CERROJO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES IDENTIFICABLES, PERSONAL DE INVESTIGACIONES Y PERSONAL DE INFANTES, LOGRÁNDOSE RECUPERAR LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN UN SITIO BALDÍO DE CALLE LEANDRO ALEM; COMO ASÍ TAMBIÉN ESTABLECER LOS AUTORES DEL HECHO, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DE LAS ROSAS – APREHENDIDOS POR DESORDEN PUBLICO
22:30 HS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS ALERTADOS POR VECINOS DE LUGAR REALIZARON LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRES DE 21 AÑOS DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD, QUIEN HABÍA SIDO INDICADO COMO AUTOR DE UN DESORDEN PUBLICO PONIENDO EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS, QUEDANDO EL MISMO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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