LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Luego del prologado discurso de la Intendente Gloria Pereyra en la apertura de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo local, quisimos conocer la opinión del titular del Concejo, Dr. Julio Andrés Herrero, y por ello lo entrevistamos.

¿Qué le pareció el extenso discurso de la Señora Intendente en la apertura de sesiones ordinarias del cuerpo que usted preside?

La Intendente hizo un detalle de las obras y de lo que se ha hecho en el primer año de gestión, lo cual me pareció demasiado técnico y con muchos detalles. Queda claro que la mayoría de las obras ejecutadas en 2.016 fueron ideadas, iniciadas y prácticamente ejecutadas por el anterior Intendente Juan Pereyra. Se habló mucho del Parque Industrial, de la Monseñor D´andrea, de los Entes Promotores, de la entrega de cinco viviendas que ya estaban ejecutadas y creo que el Intendente Juan Manuel Enrique Pereyra le dio una impronta de transformación a esta ciudad. Le dio la casa nueva a la Municipalidad, la Sala de Sesiones a este Concejo Deliberante que antes nunca tuvo. Reitero que en el detalle de obras que mencionó la Intendente, el 90% son obras que, si bien han continuado, han sido ideadas por la anterior gestión.

¿Ha habido un reacomodamiento de la relación entre Gloria Pereyra y su padre?

A mí no me consta ni la ruptura ni este acercamiento que usted menciona. En su discurso la Intendente estuvo bien y habló de Juan como su mentor e ideólogo político. Yo preferiría que, en vez de ofrecerle una plaqueta o un reconocimiento, el diputado nacional tuviera una oficina acá, que recibiera proyectos y que pudiera gestionar para la ciudad. Si ella dice respetar y admirar a su padre, debería demostrarlo con hechos, abrirle las puertas de este Municipio y escuchar los consejos de un gran líder político.

¿La crítica final hacia el Concejo marca un quiebre entre el legislativo y el ejecutivo?



No sé si es un quiebre. Marca un desconocimiento de la Carta Orgánica Municipal. Ella dice que no se podrá hacer tal o cual cosa porque estos dineros los va a usar el Concejo. En primer lugar esos dineros no han sido usados y sólo se trata de un presupuesto. Segundo, esos dineros son públicos pero no son de ella y son del gobierno municipal. El artículo 55 de la Carta Orgánica dice que el gobierno municipal está compuesto por un Concejo Deliberante y un representante del Departamento Ejecutivo que es la Intendente, o sea que es claro que los dineros son del Concejo y de la Intendente. Nosotros solo estamos pretendiendo usar mucho menos de lo que nos corresponde por Carta Orgánica. Los dineros son públicos pero no son de la Intendente, son del gobierno municipal que es el Concejo y la Intendente.

¿A partir de ahora habrá otra relación entre el Concejo y el Ejecutivo?



Dependerá de que ella entienda lo que dice la Carta Orgánica. Si ocurre eso, seguramente vamos a tener una excelente relación. Mientras siga desconociéndonos como autoridades municipales, se puede llegar a entorpecer esta relación.

¿Usted es consciente que el pueblo quiere que el Concejo trabaje cohesionadamente y con buenas relaciones con el Ejecutivo?



Nosotros vamos a trabajar para eso, con buenas relaciones y haciéndolo para los vecinos. Vamos a recibir a los vecinos y vamos a trabajar en las inquietudes que nos planteen, aunque seguramente vamos a tener un año movido políticamente.