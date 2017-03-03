PARTE POLICIAL DEL DIA VIERNES
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
19:30 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES, PROCEDIÓ MEDIANTE OFICIO JUDICIAL, A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE PUBLICA DE BARRIO LAS ENCRUCIJADAS, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (06) SEIS ANIMALES PORCINOS, RELACIONADOS A UN HECHO DE ABIGEATO DENUNCIADO EN HORAS DE LA MAÑANA. SIENDO IDENTIFICADO AL SUPUESTO AUTOR. QUEDANDO ESTOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
09:15 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE SGTO. CABRAL S/N, DE ESTA CIUDAD, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA RENAULT FUEGO, CONDUCTO POR UN MASCULINO DE 34 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN COLISIONO CON UN AUTOMÓVIL MARCA VW GOLF, CONDUCIDO POR OTRA PERSONA DEL MISMO SEXO, MAYOR EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS. REGISTRÁNDOSE SOLO DAÑOS MATERIALES.-
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
03:50 HORAS DE LA FECHA, EN RUTA 148, A CINCO KILÓMETRO DEL INGRESO A ESTA CIUDAD, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ, CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO DE DOS PERSONAS DE SEXO FEMENINO, SIENDO UNA DE ELLAS MENOR, TODOS DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. QUE POR CAUSA QUE SE TRATAN DE ESTABLECER HABRÍA PERDIDO EL CONTROL DEL RODADO PRODUCIÉNDOSE EL VUELCO DEL MISMO. RESULTANDO LAS FEMENINAS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES.-
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