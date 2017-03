MACRI Y LA 135° SESIÓN CORDINARIA DEL CONGRESO.

Si algo de lo que dijo coincide con la realidad, es un error.

“La Argentina se está poniendo de pie”. Es una frase irreal para la Argentina que vive una de las peores crisis de los últimos años. Además, lo que sigue no ratifica en absoluto su afirmación.

“Reparación histórica de jubilados y pago de deudas previsionales”. Si algún gobierno se ocupó en serio de los argentinos sin aportes para jubilarlos, ante la protesta de la oposición macrista, fue el anterior. Y sobre deudas previsionales tendría que haber explicado a qué se refiere, porque en este tema hay mucho olor a estafa.

“La oficina Anticorrupción debe crear un mecanismo para separar su actuación ante cualquier suspicacia frente a potencial conflicto de intereses” Es decir, que el “mecanismo” debe indicarle sus excesos, cuando el qué dirán advierta irregularidades. Anticorrupción está para perseguirlo ante cualquier ilícito, no para protegerlo cuando lo descubre y corregir su camino irregular. Es un mensaje para la tribuna, pretendiendo que todos crean en su transparencia.

“Publicará dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos e intereses”

Así Anticorrupción, en vez de juzgarlo, resolverá los conflictos para sacarlo del delito.

“Se fortalecieron las obras sociales reconociendo una deuda histórica, lo que fue una herramienta para impedir un paro nacional”. Del paro del martes próximo no hizo alusión ni prometió pagar nada. Es evidente que lo que dice que pagó antes, sólo sirvió para detener un solo paro, pero ahora no dijo cuál es la causa del próximo.

“Se dieron pasos concretos para garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto climático, después de una década de despilfarro y corrupción” No hace falta decir mucho, porque los hechos indican la crisis energética que se vive hoy, con ciudades que pasan días sin poder usar la electricidad, al tiempo que él pide que ahorren energía. En relación al despilfarro, sería bueno que detalle si se refiere a que los pobres también usaban aire acondicionado. En cuanto a la corrupción, pueda ser que algún día hable de Franco.

“Es una vergüenza que en el siglo veintiuno sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa”. Otra mentira propia del PRO, porque el sistema tradicional funciona con el control estricto de todos los partidos, en cambio, cuando la computadora hackeada dé un resultado, no habrá forma de apelar para encontrar la corrupción electrónica.

“Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción” Habría que desnudarlo a su primo Calcaterra y a otros testaferros.

De la crisis terminal que padecen muchas familias argentinas, no hizo referencia alguna, lo que se compadece con un ajuste que no ha terminado y que afecta a los más necesitados, a favor de los que más tienen.

Habló de diálogo, pero no se sabe con quién, porque no dialoga con los maestros, con el Conicet, con las Pymes, con los despedidos, ni con los trabajadores que viven una realidad que no es la que él dibuja para los crédulos o interesados en este sistema aristocrático.

El colmo de su desparpajo, de su actitud dirigida a ignorar a los demás, y de dar vuelta los hechos como si todos fueran estúpidos, fue cuando ante una bolsa de yerba llena de protesta, arrojada por una diputada misionera, dijo lo más campante: “Gracias por el regalo” y enmudeció ante lo que constituía una verdadera agresión y una protesta.

JORGE SAPPIA OBREGON