MENORES AL VOLANTE, DINERO SECUESTRADO Y MERCADERIA SIN CONTROL EN LOS POLICIALES DEL SABADO.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
19:55 DE AYER EN CALLE BELGRANO 4250 DE ESTA CIUDAD SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 15 AÑOS, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO
19:50 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE INVESTIGACIONES LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA PROPIEDAD UBICADA EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LOGRANDO EL SECUESTRO DE 11.000 PESOS, TODO ELLO EN RELACIÓN A UNA DENUNCIA DE HURTO DE DINERO DESDE UNA VIVIENDA DE BARRIO CENTRO DE ESTA CIUDAD.
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.
22:48 HS DE AYER, RUTA 14 EN JURISDICCIÓN DEL DESTACAMENTO POLICIAL LOS HORNILLOS, SE CONSTATO INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE MERCADERIA PERECEDERA, TRANSPORTADOS EN UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 206, POR UN HOMBRE CON DOMICILIO EN VILLA DOLORES, SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
SAN JAVIER – CONDUCTORES MENORES DE EDAD
05:50 DE LA FECHA, EN RUTA 14 A LA ALTURA DE YACANTO, SE CONSTATO INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO SIMULTÁNEAMENTE AL SECUESTRO DE DOS MOTOCICLETAS DE 110 CC EN LAS QUE SE CONDUCÍAN UN TOTAL DE CUATRO MENORES DE ENTRE 13 Y 15 AÑOS DE EDAD, TODOS ORIUNDOS DE LA ZONA. LOS MISMOS FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES, LABRANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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