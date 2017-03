“ME PARECE QUE BAZÁN HA TENIDO MARCADA INFLUENCIA SOBRE EL RESTO DE LOS CONCEJALES”

A raíz de lo sucedido recientemente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local, consultamos al ex edil Dr. Julio León Salama (lo reemplazó Bazán) y actual Secretario Legal y de Coordinación Institucional de la Municipalidad de Villa Dolores. El funcionario se prestó gentilmente a la requisitoria de VDX.

¿Qué opinión tiene sobre el discurso de la Intendente en la apertura de sesiones?



Al discurso de Gloria hay que dividirlo en tres. La primera parte fue lo relacionado a la obra realizada en 2.016 y lo proyectado para este año, y cuando hablo de obra no solo me refiero a la obra pública sino también a la tarea social y a las tareas inherentes al Municipio. La segunda parte es la referida a destacar la figura de su padre y el reconocimiento al mismo, lo cual me alegra enormemente, porque Juan ha demostrado capacidad de trabajo durante cuatro gestiones y no merecía estar al margen. La tercera fue lo relativo al Concejo Deliberante y creo que se interpretó mal. Ella dijo que de las dietas no opinaría pero agregó que mandaría un proyecto de ordenanza para la derogación o modificación de las partidas presupuestarias que el Concejo aprobó en la sesión del 26 de diciembre. A ella (a mi también) le parece que la cifra de incremento es exorbitante (entre 1.000 y 1.200 %) y hay una partida de $ 600.000 que no requiere rendición. Esto se da en una coyuntura muy determinada porque yo me voy del Concejo el 30 de noviembre para que asuma el Dr. Bazán y, a partir de allí, comienzan los problemas. Me parece que Bazán ha tenido marcada injerencia o influencia sobre el resto de los concejales que es perjudicial para el Concejo y también para el Ejecutivo. No creo que se produzca una ruptura. He hablado con varios de los concejales y no veo en ellos la postura de odio y oposición que he visto en Bazán. El basa lo que han hecho en la legalidad y legimitimidad y no discuto eso porque la Carta Orgánica lo autoriza. Pero creo también que no es ni oportuno ni ético.

¿Pero el aumento en las dietas ha tomado estado público porque desde el Ejecutivo se insiste en ello?



Yo estoy de acuerdo en que los concejales deben cobrar por su trabajo si lo hacen con idoneidad y responsabilidad. Creo que tienen que tener un porcentaje determinado sobre el sueldo que cobren el resto de los funcionarios, porque tienen jerarquía y responsabilidades. Hoy lo que han hecho los concejales es equiparar su remuneración con la de los Directores del Ejecutivo.

¿Pero usted conoce que hay algunos que trabajan mucho y otros no tanto?



Debemos convenir que la responsabilidad recae sobre el presidente, el secretario legislativo y las dos chicas que trabajan allí (Roxana y Soledad) que son muy guapas. Seguramente hay algunos que trabajan a media máquina también.

¿Se solucionará esta ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo?



Creo que no hay ruptura y la única postura férrea en todo el cuerpo con respecto a esto, es exclusivamente del Dr. Gastón Bazán. El se ha ido con mucho odio del Ejecutivo y ha venido al Concejo con ese mismo odio. Me parece que ello es así por la vehemencia con que dice las cosas.

El Dr. Salama expresó que el intentará zanjar las diferencias y habló también sobre temas políticos y la Concertación Forja, pero ello será motivo de una próxima entrevista.