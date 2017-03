DURAS EXPRESIONES DEL CONCEJAL GASTON BAZÁN

A raíz de lo acontecido en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local y las palabras de la Intendente Gloria Pereyra, VDX entrevistó al edil Dr. Oscar Gastón Bazán, quien gentilmente se prestó a la requisitoria de nuestro cronista.

¿Cuál es su opinión sobre el discurso de la Intendente en el recinto del Concejo?



Si tenemos que ser objetivos, lo que hizo la Intendente en la apertura de sesiones, la primera parte fue cumplimentar con el art. 88 inc. 5° de la Carta Orgánica Municipal. En ese sentido tenía la obligación de explicitar cuál ha sido la ejecución del Presupuesto del año 2.016, cuál es el estado de las cuentas públicas y cuál es el plan o proyecto que tiene pensado para este año. En ese sentido hizo una enumeración de obras y aspiraciones de deseo, dio algunos datos que sinceramente me sorprendieron, y dentro de todo lo que es formal, en esa primera parte cumplimentó con ese dispositivo legal. Creo que fue una enumeración o inventario y me parece que faltó algún condimento, línea u objetivo político, que es lo que suelen tener este tipo de discursos. No se trata únicamente de repetir como un loro lo que le escriben los colaboradores.

¿Luego hubo palabras desconsideradas para con los concejales sobre determinados rubros del Presupuesto aprobado el 26 de diciembre?



Efectivamente. Hubo una segunda parte, casi al final, en donde en forma desafortunada y casi artera, haciendo un ataque directo hacia el Concejo Deliberante, manifestando que enviaría, tal como lo hizo esa misma noche, un proyecto para modificar el Presupuesto que se sancionó el 26 de diciembre de 2.016 y que fuera aprobado por unanimidad del cuerpo. A este proyecto que envió la Intendente le vamos a dar el tratamiento parlamentario correspondiente, porque esa es la función, el rol y el compromiso del Concejo, y en él no habla absolutamente nada de las dietas. No tienen nada que ver las dietas en este proyecto de modificación y únicamente se habla de tratar de modificar las partidas denominadas Erogaciones de Consumo, Erogaciones de Servicios y Transferencias del Concejo Deliberante. También Erogaciones de Consumo y de Servicios del Tribunal de Cuentas.

¿Cuál es su opinión al respecto?



Me parecen desafortunadas esas manifestaciones y también el proyecto de ordenanza que está muy mal articulado, pero va a tener el tratamiento parlamentario correspondiente. Que se quede tranquila la señora Intendente y el pueblo de Villa Dolores que le vamos a dar amplio tratamiento, vamos a pedir todos los informes previos que son necesarios para tratarlo, porque en el discurso se han dado un montón de datos que nadie puede corroborar y nosotros vamos a pedir todos y cada uno de los informes de la ejecución presupuestaria del año 2.016 y allí vamos a ver quién dice la verdad y quién no la dice. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que se hayan atendido 230.000 personas durante el año en el servicio de atención de salud del Municipio, porque estamos hablando de 884 personas todos los días del año, algo que aparece como insólito porque no creo que en el Garraham o en el Hospital Central de Nueva York se atiendan tantas personas. Otra cosa que no hizo fue explicitar claramente cuál es el estado de las cuentas públicas y mezcló todo con todo en un informe asistemático, engorroso e innecesariamente extenso. Además, la mayoría de las expresiones de anhelo son programas de la Nación y de la Provincia, y otras obras mencionadas habían sido iniciadas en la gestión anterior de Juan Manuel Enrique Pereyra. No me gustó el informe, no tuvo pinceladas políticas, fue una mera enumeración o inventario y después apareció con esto de la ordenanza. Que se queden absolutamente tranquilos que la vamos a tratar detenida y analíticamente para que el pueblo sepa quién es quién. Quién es el Ejecutivo y quién es el Concejo Deliberante.

¿Podemos considerar, después de las palabras de la Intendente, que hay un quiebre entre los dos poderes?



El estado municipal tiene dos órganos de gobierno y el principal de ellos, le guste a quién le guste, se llama Concejo Deliberante. El segundo órgano de gobierno, que se tiene que dedicar a administrar la cosa pública, se llama Departamento Ejecutivo y está conformado por una persona con el título de intendente, y eso es lo que dice la Carta Orgánica Municipal. No sé si ha existido un quiebre, pero sí sé que hay serias desavenencias en la forma de ejercer el gobierno. Sí me doy cuenta que hay uno de los poderes que no entiende lo que se llama división de poderes, que es un principio republicano federal que marca el artículo 3 de la Carta Orgánica y también lo marcan la Constitución nacional y la Constitución provincial.

¿En el futuro se podrá dar un acercamiento entre la Intendencia y el Concejo?



En cualquier momento y cuando los dos estamentos del poder lo decidan, se puede hablar y dialogar. Particularmente el Concejo Deliberante y este concejal están abiertos al diálogo y al consenso, aún en el disenso. Estamos abiertos a gobernar la cosa pública en beneficio de los vecinos, porque para eso hemos sido elegidos y por ello se nos paga la dieta o el sueldo. Pero el Concejo no está condicionado por el avasallamiento que se pretende hacer y no está dispuesto a verse avasallado por nadie. Simplemente quiere un respeto irrestricto a la institucionalidad. Ocurre que últimamente el Departamento Ejecutivo no quiere hablar con el Concejo, y particularmente la Intendente y les tiene prohibido a sus funcionarios que hablen con cualquier integrante del Concejo.

¿Usted tiene demasiada preponderancia sobre el resto de los concejales?

Esa es una apreciación que puede hacer cualquiera que conoce mi forma de ser pasional y posiblemente avasallante, pero es mi forma de ser y de decir las cosas. Soy un hombre respetuoso y de diálogo y me considero racional, pero no me dejo avasallar por nadie. Que eso le quede bien claro a la titular del Departamento Ejecutivo. El cuerpo legislativo tiene excelentes concejales y resalto la labor del Dr. Julio Herrero, del presidente del bloque que es el Dr. Roberto Gustavo Ribeiro y de la concejal Graciela Colli.

¿Lo de las dieta fue instalado en la opinión pública por allegados al Ejecutivo?



Así es. Incluso han llegado a la bajeza de contratar a un pseudo periodista que escribe en un medio digital y que es empleado municipal, que se llama Horacio Julio Sosa, para que hable mal del Concejo, para que nos denigre y defenestre e incluso para que ande organizando marchas. Eso no es función del Ejecutivo y habla muy mal de él y de alguno de sus asesores. El tema de las dietas es un tema ya superado porque la Ordenanza fue promulgada, no ha sido vetada y está vigente. Lo que está ahora en estudio a través de este proyecto modificatorio son los tres rubros o partidas que ya he mencionado.

¿Le da usted tranquilidad al pueblo de Villa Dolores que tiene un buen Concejo y que trabana por y para él?



El Concejo versión 2.017 es un cuerpo colegiado, un órgano de gobierno que va a trabar única y exclusivamente en beneficio de la gente y del crecimiento de Villa Dolores. Que quede claro que nuestro compromiso es únicamente con la gente y no con los otros gobernantes. Vamos a hacer lo que haya que hacer, siempre dentro del marco de la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento, la Constitución y las leyes nacionales y provinciales. Acá se acabaron los dictadores, los iluminados, aquellos que se creen los “Ángela Mercker o los Margaret Tatcher” del subdesarrollo. Vamos a defender a ultranza la institucionalidad, que está dada por el respeto irrestricto al orden jurídico establecido.