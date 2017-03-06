EL PARTE POLICIAL DEL FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – DESORDEN PÚBLICO.
06:40 HS. DEL DÍA SÁBADO, EN CALLE BELGRANO A LA ALTURA DEL 1050, PERSONAL POLICIAL INTERVINO PARA HACER CESAR UNA RIÑA PROTAGONIZADA POR VARIAS PERSONAS DE AMBOS SEXOS QUE AGREDÍAN A UN JOVEN. EN TALES CIRCUNSTANCIAS FUERON IDENTIFICADOS TRES JÓVENES QUE ADEMÁS AGREDIERON AL UNIFORMADO ACTUANTE, EN CONSECUENCIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR DESORDEN PUBLICO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA E INICIÁNDOSE ACTUACIONES POR LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO Y SECUESTRO DE MOTO PARTES.
17:50 HS. DEL DÍA SÁBADO Y EN RELACIÓN A HECHOS CONTRA LA PROPIEDAD QUE SE INVESTIGA, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UN JOVEN DE 20 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, LOGRANDO EL SECUESTRO DE DOS CARENADOS PLÁSTICOS Y UN CUBRECADENA. ADEMÁS SE SECUESTRARON TRES CARENADOS PLÁSTICOS Y DOS RUEDAS DE MOTOCICLETAS LAS QUE FUERON ENCONTRADAS ARROJADAS A LA ORILLA DE UN CAMINO PUBLICO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE GARRAFA SUSTRAÍDA.
01:30 DEL DÍA DOMINGO, SE TOMA CONOCIMIENTO DE ROBO DE UNA GARRAFA DE 10KG. EN UNA VIVIENDA DE BARRIO LAS ACACIAS. PERSONAL DE INVESTIGACIONES QUE EFECTÚO UN RASTRILLAJE POR COSTANERA NORTE LOGRO A LA HORA 04:20 EL SECUESTRO DE LA GARRAFA DESDE UN DESCAMPADO.
VILLA DOLORES -ALLANAMIENTO POSITIVO Y DETENCIÓN.
03:30 HS DEL DÍA DOMINGO PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, DEL MENOR Y LA FAMILIA, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ PROCEDIENDO A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 22 AÑOS POR SUPUESTO AUTOR DE DELITOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD, EN CONTRA DE LAS PERSONAS Y EN CONTRA DE LA PROPIEDAD, HECHOS DE LOS QUE RESULTA DAMNIFICADA SU EX PAREJA.
VILLA DOLORES – VIOLACIÓN DE DOMICILIO
08:00 HORAS DEL DÍA DOMINGO, PERSONAL POLICIAL SORPRENDIÓ A UN MENOR DE 16 AÑOS EN EL GARAGE DE UNA VIVIENDA DE CALLE FELIPE CELLI EN BARRIO ALBERDI DE ESTA CIUDAD. EL MISMO SE ENCONTRABA REVISANDO LA BAULERA DE UNA MOTOCICLETA Y ANTE LA PRESENCIA POLICIAL SE DIO A LA FUGA, SIENDO APREHENDIDO A ESCASA DISTANCIA. FUE IDENTIFICADO CON DOMICILIO EN BARRIO DOCENTE Y COMUNICANDO EL HECHO A LA JUSTICIA INTERVINIENTE PARA SEGUIDAMENTE SER ENTREGADO A SUS PADRES.
SAN JOSÉ – ACCIDENTE LESIONES LEVES.
05:00 HS. DE LA FECHA, EN CAMINO VIEJO QUE UNE ESTA CIUDAD CON LA LOCALIZADA DE SAN JOSÉ, SE PRODUCE UN ACCIDENTE PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA RENAULT 9 CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 30 AÑOS, ACOMPAÑADA DE UN HOMBRE DE 22 QUE EMBISTIERON DOS ANIMALES EQUINOS, RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES LA CONDUCTORA. LA QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD. DONDE QUEDO INTERNADA EN OBSERVACIÓN.
VILLA DOLORES – DETENIDO POR DESORDEN PÚBLICO.
05:05 HS. DE LA FECHA, SE TRASLADAD DESDE TERMINAL DE ÓMNIBUS A UN HOMBRE DE 38 AÑOS DOMICILIADO EN CÓRDOBA CAPITAL, EL CUAL SE HABÍA SENTADO ATRÁS DE UN COLECTIVO DE UNA EMPRESA LOCAL, NO PERMITIENDO LA SALIDA, POR UN RECLAMO QUE ESTE HACIA. OCASIONANDO UN ESCÁNDALO Y DESORDEN PUBLICO, SIENDO TRASLADADO A LA GUARDIA DE LA CRÍA. VILLA DOLORES. DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA SRA. AYUDANTE FISCAL.
PROCEDIMIENTOS
DURANTE EL FINDE SEMANA, SE LLEVARON A CABO DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES, EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA DPTAL. EN LOS CUALES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE VEHÍCULOS, POR DISTINTAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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