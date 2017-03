NUEVO TITULAR EN RECUROS HUMANOS DEL MUNICIPIO LOCAL

Desde este lunes se encuentra a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de nuestra Municipalidad el Sr. Julio Berrocal. Recordemos que Berrocal fue funcionario de la Policía de la Provincia llegando a ser Subjefe de la fuerza, y con amabilidad evacuó nuestra consulta periodística.

¿Cómo surge esta nueva función?



La señora Intendente me convocó y me invitó a unirme a su equipo de trabajo como jefe de Recursos Humanos. A uno que ha estado tantos años en la parte pública le cuesta un poco despegarse de los 34 años de servicio en la fuerza policial y hoy ya me he unido al equipo de la señora Gloria en la parte de Personal o Recursos Humanos, donde vamos a tratar de sumar.

¿Ha estado bastante tiempo inactivo luego de su paso por la Policía?



Me retiré de la fuerza en diciembre de 2.012, es decir que hace más de cuatro años que estoy retirado.

¿Conoce algo de esta oficina y de su movimiento?



En la policía siempre hemos estado a cargo del personal y tengo mucha experiencia en el tema de manejo del mismo. No debemos olvidar que el Subjefe de la fuerza es quien maneja al personal. No obstante ello nos estamos interiorizando de todo, incluidas las reglamentaciones que hay en la Municipalidad y tratando de organizar para que sea un poco más ágil todo. No solo le voy a exigir al personal, sino que voy a estar al lado de él cuando lo necesite.

¿O sea que su gestión se centrará en apoyo a la Intendente y en las buenas relaciones con el personal?



Indudablemente. Lo que pretendemos es que el personal cumpla con las exigencias del Municipio, y éste debe apoyar al personal cuando el mismo lo necesite en lo que respecta a salud o cualquier otra situación que pueda surgir.

¿Se siente capacitado para cumplir con esta nueva función?



Creo que sí, porque hemos tenido alrededor de 20.000 hombres a cargo y lo hemos llevado muy bien, e incluso estuve a cargo de la Caminera con 1.100 efectivos. Me parece que tengo las condiciones como para cumplir acabadamente con lo solicitado por la Intendente. Además amo profundamente a esta ciudad y quiero lo mejor para todos los dolorenses.