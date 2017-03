DESDE EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN OPINAN CON RESPECTO AL DISCURSO DE LA SEÑORA INTENDENTE

Luego del discurso de la Intendente Gloria Pereyra en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, varias han sido las opiniones, y por ello consultamos al presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, Dr. Jorge Alberto Romero, quien se prestó gentilmente al diálogo con nuestro cronista.

¿Cuál es su parecer respecto a las palabras de la señora Intendente en la apertura de sesiones del Concejo?



La verdad es que fue, desde el punto de vista de su contenido, un discurso con muchos títulos y ninguna certeza, e incluso algunos números que se dieron, me parecen erróneos o que no reflejan la realidad. De todas maneras, lo que dijo que haría para el 2.017 en cuanto a obra pública, son solo expresiones de deseo y lo que se hizo en 2.016, si sacamos los desagües que son una obra importante, no se ha hecho nada trascendente o que mejore la infraestructura de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. Más allá de lo que puede ser el mejoramiento de Plaza Mitre y Plaza Sarmiento, pero no son obras esas que doten de la infraestructura que la ciudad necesita para ser una ciudad más habitable, una ciudad que se pueda vivir mucho mejor.

¿Qué puede decir de la última parte en donde habló mal del Concejo?



Mi opinión personal es que fueron desafortunadas las opiniones de la Intendente. La verdad es que ella, por estar en el vértice de la pirámide de la estructura de poder del Municipio, es quien más mesura y prudencia debería tener en los actos de gobierno y también en las expresiones que da ante el público. Me parece que tratar de poner en contra der los concejales a la gente y a los punteros políticos, está totalmente fuera de lugar y fue algo muy desagradable. Creo que el Concejo Deliberante no se merece ese trato y pienso que en el 2.016 el Concejo la ha acompañado a la Intendente en todos los proyectos de ordenanza importantes. Más allá de que pueda hacer alguna diferencia en lo que se estableció en la Ordenanza de Presupuesto, no era el modo para resolverlo y esto se soluciona con diálogo institucional porque son los dos poderes de gobierno del Municipio. Ella atacó de una manera artera al Concejo en esta oportunidad.

¿Ellos instalaron en la opinión pública lo excesivo de las dietas?



La Intendente no mencionó nada en su discurso respecto a las dietas, pero lo ha venido diciendo y tratando de instalar el tema en la sociedad en contra de los concejales. Sí debo decir que el Tribunal de Cuentas tiene la misma retribución que los concejales, que es un 75% de lo que perciben los Secretarios del Departamento Ejecutivo. Realmente si no están bien las finanzas del Municipio, esto es muy sencillo. Con bajar el sueldo de la Intendente van a bajar los sueldos de los integrantes del Departamento Ejecutivo, de los concejales y de los Tribunos. Pero me parece que, de una buena vez, el Concejo Deliberante ha resuelto tener la autonomía que, por Carta Orgánica, se le ha otorgado desde el año 1.997, cuando entró en vigencia la misma. En buena hora que el Concejo empiece a hacer uso de las atribuciones y de la autonomía que la Carta Orgánica le otorga, porque también ello va en beneficio de los vecinos. También al mismo tiempo los concejales tienen que saber que el Concejo viene en mora en un montón de artículos de la Carta Orgánica que tienen que reglamentar y los vecinos deben estar atentos para que los concejales cumplan con el rol que deben cumplir. No se deben preocupar por lo que cobra un concejal, porque si un edil cobra poco y no trabaja, es caro. Los concejales deben cumplir con el trabajo para el cual han sido ungidos, lo que redundará en beneficio de la ciudad.

¿Le faltó al discurso un tinte político y definiciones sobre el estado de las finanzas municipales?



En ningún momento la Intendente explicó cuál es la situación financiera del Municipio y todos nos fuimos con la certeza de no saber cuál es la situación económica financiera de la institución municipal. Además no tuvo ninguna definición política y el único acto de esa naturaleza fue el reconocimiento que hizo Gloria al ex Intendente Juan Pereyra, que se lo merece, pero que no era el ámbito y fue una mera especulación política por parte de la Intendente.

¿Estuvieron reunidos el fin de semana con Juan Pereyra?



Sí. Fue una reunión fructífera donde hablamos de política y de todo lo que se refiere al partido de la Concertación Forja.

¿Se ha instalado una guerra entre Gloria Pereyra y Gastón Bazán?



Ojalá que no sea así, porque eso no le sirve a nadie, ni a los vecinos ni al Ejecutivo ni a los concejales. Ojalá que haya un respecto institucional entre ambos poderes del estado municipal para que se pueda trabajar en un marco de armonía institucional y donde cada uno de los poderes respete la autonomía y funciones que tiene el otro poder.