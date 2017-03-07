FLAGELO QUE NO PARA; SIETE ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA CIUDAD
FOTO ILUSTRATIVA
08:05, ACCIDENTE EN RUTA 20 KM 201.
PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA SUZUKI 100 CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS ACOMPAÑADO DE UNA MUJER DE 22, AMBOS CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ, CAYERON A LA CARPETA ASFÁLTICA A CONSECUENCIA DEL REVENTÓN DE UN NEUMÁTICO, SOLO RESULTO CON LESIONES LEVES LA ACOMPAÑANTE.
08:40 HS. EN CALLE 17 DE AGOSTO 46.
UN FIAT 600 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 42 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO JARDÍN, ACOMPAÑADO DE SUS HIJOS DE 09, 05 Y 03 AÑOS, COLISIONO ATRÁS DE UNA PICKUP DODGE RAM 1500 ESTACIONADA EN EL LUGAR, PRODUCIÉNDOSE SOLO DAÑOS MATERIALES.
11:40 HS, EN AV. SAN MARTÍN Y HORMAHECHE.
COLISIONARON UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 306 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 47 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO SAN MARTÍN Y UNA MOTOCICLETA GILERA 110 CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 56 CON DOMICILIO EN SAN VICENTE QUE RESULTO CON LESIONES LEVES, SINDO ATENDIDA EN EL HOSPITAL LOCAL, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
12:00 HS. EN ROMÁN BASAIL 48.
UNA PICKUP FORD F100 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 53 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN PEDRO, COLISIONO CON UN VW GOL CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 22 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO SAN MARTÍN, PRODUCIÉNDOSE SOLO DAÑOS MATERIALES.
14:15 HS. EN CALLE FELIPE ERDMAN Y TOMAS EDISON.
COLISIONARON UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 41 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO CENTRO Y UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 CONDUCIDO UNA MUJER DE 33 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
20:27 HS. EN AV. BELGRANO ESQ. DEAN FUNES.
COLISIONARON UN FORD FOCUS CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 29 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN PEDRO Y UN FIAT ADVENTURE CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 64 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO HIPÓDROMO. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
22:30 HS. EN CALLE LÓPEZ Y PLANES ESQUINA ESTRADA.
COLISIONAN UN FIAT 600 CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN SAUCE ARRIBA, ACOMPAÑADA DE SU HIJA DE 6 MESES Y UN CITROEN C3 CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 31 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO CENTRO, ACOMPAÑADA DE SU HERMANA DE 13. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
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