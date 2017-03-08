POLICIALES DEL DÍA MIÉRCOLES 08 DE MARZO
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
00:45 PERSONAL DE LA CRIA. LAS ROSAS DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO DE ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO UBICADO EN EL ALTO RESBALOSO DONDE VIVE UN MENOR DE EDAD, PROCEDIMIENTO QUE ARROJO RESULTADO POSITIVO, DONDE SE SECUESTRO VARIAS PRENDAS DE VESTIR QUE HABÍAN SIDO DENUNCIADAS COMO SUBSTRAÍDAS HORAS ANTES, ADEMÁS DE ELEMENTOS DE AUDIO Y UN BOLSO, ASIMISMO EN DICHO PROCEDIMIENTO SE LOGRO RECUPERAR, OTRAS PRENDAS RELACIONADAS A UN ROBO DE UN NEGOCIO COMERCIAL DE INDUMENTARIA DE ESA LOCALIDAD, QUEDANDO DE ESTA MANERA ESCLARECIDO AMBOS HECHOS DELICTUALES, IDENTIFICADO EL AUTOR Y LOS ELEMENTOS RECUPERADOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE LESIONES GRAVES
20:10 HS. DE LA VÍSPERA, EN CALLE DEAN FUNES Y CARCANO, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, ENTRE UN VW GOL CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 46 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150CC CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 23 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. EL CUAL SUFRIÓ LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, POR LO CUAL QUEDO INTERNADO EN HOSPITAL PARA CURACIONES, SE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMÁRIALES JUDICIALES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES SIMPLES
EN LA VÍSPERA, SE REGISTRARON EN DISTINTOS PUNTOS DE NUESTRA CIUDAD, DIVERSOS ACCIDENTES DE TRANSITO, DONDE SE VIERON INVOLUCRADO DIFERENTES VEHÍCULOS. DONDE SOLO SE PRODUJERON DAÑO, EN LOS RODADOS INTERVINIENTES. NO RESULTANDO LESIONADOS PERSONA ALGUNA.
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