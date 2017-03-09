ALLANARON VARIAS CASAS Y ENCONTRARON TODO LO QUE BUSCABAN
ALLANAMIENTO 1: MOTO Y VARIAS COSAS EN 2 VIVIENDAS: 07:20 HS DE AYER, SE DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA LA VIVIENDA UBICADA EN BARRIO ALBERDI DE ESTA CIUDAD, LA CUAL ES HABITADA POR UN HOMBRE DE 31 AÑOS, SECUESTRÁNDOSE UNA MOTOCICLETA Y DEMÁS ELEMENTOS DE PRUEBA, DE UTILIDAD PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD OCURRIDO EN BARRIO LAS ACACIAS DÍAS ATRÁS. ASIMISMO Y EN RELACIÓN AL MISMO HECHO SE ALLANO OTRA VIVIENDA, HABITADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS, UBICADA EN BARRIO CENTRO, OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO, CON EL SECUESTRO DE MAS ELEMENTOS DE PRUEBA, LOGRANDO ASÍ IDENTIFICAR A LOS SUPUESTOS AUTORES Y ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
ALLANAMIENTO 2: LAS HERRAMIENTAS DE LAS ROSAS ESTABAN EN EL BARRIAL: 12:30 HS. DE LA VÍSPERA Y CONTINUANDO CON LA INVESTIGACIÓN POR HURTO CALIFICADO EN UNA VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN DE VILLA DE LAS ROSAS, SE LLEVO A CABO EN EL PARAJE EL BARRIAL, UN ALLANAMIENTO EN EL DOMICILIO DE UN JOVEN DE 21 AÑOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE LAS HERRAMIENTAS DENUNCIADAS, QUEDANDO DE ESTA MANERA IDENTIFICADO EL SUPUESTO AUTOR, ESCLARECIMIENTO DEL HECHO, LAS HERRAMIENTAS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE
ALLANAMIENTO 3: LO ROBADO EN CONLARA SE ESCLARECIÓ EN BARRIO SUR: A LA HORA 13:00 DE LA VÍSPERA, SE ALLANO LA VIVIENDA DE UN HOMBRE DE 28 AÑOS, UBICADA EN BARIO SUR DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN ROBO DOMICILIARIO OCURRIDO DÍAS ATRÁS EN JURISDICCIÓN DE CONLARA. SE LOGRO EL SECUESTRO DE LAS COSAS SUSTRAÍDAS COMO ASÍ TAMBIÉN ELEMENTOS DE PRUEBA, QUEDANDO EL HECHO TOTALMENTE ESCLARECIDO.
ALLANAMIENTO 4: POR MUCHOS ROBOS QUEDÓ PRESO EN BARRIO JOSÉ HERNANDEZ: 14:00 HORAS DE LA VÍSPERA, COMO RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR VARIOS HECHOS CONTRA LA PROPIEDAD OCURRIDOS TIEMPOS ATRÁS, PERSONAL DE INVESTIGACIONES DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO DE ALLANAMIENTO, PARA UNA VIVIENDA UBICADA EN BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ, DONDE SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 38 AÑOS, EL CUAL ESTA ACUSADO POR ROBO AGRAVADO Y DOS HECHOS DE HURTO. QUEDANDO EL MASCULINO DETENIDO Y ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE 2DA NOMINACIÓN.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments