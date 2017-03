Córdoba cada vez más interconectada por aire

Aerolíneas Argentinas activará el “hub Córdoba” que permitirá una mayor conectividad entre el norte y el sur del país sin pasar por Buenos Aires. El concepto “hub” tiene por objetivo reorganizar los vuelos reduciendo los tiempos de espera en las conexiones de los pasajeros.

En la presentación realizada el pasado miércoles en el Sheraton Hotel Córdoba, fue encabezada por el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos; el Director Comercial de AA, Diego García y el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos.

Los destinos norte del hub Córdoba serán Mendoza-Jujuy-Tucumán-Salta-Iguazú y Resistencia, en tanto que los del sur abarcarán las ciudades de Mendoza-Bariloche-Ushuaia-Calafate y Trelew. A su vez, se le suman Neuquén y Comodoro Rivadavia, como nuevas rutas directas desde Córdoba.

El director Comercial de Aerolineas, Diego García, dijo que el hub Córdoba comenzara a funcionar como tal en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a partir de abril, manifestando además:

“hoy es un día muy importante, porque Aerolíneas está presentando su tercer HUB en Argentina. Y Córdoba se convierte en un centro de distribución de vuelos para nuestra compañía. Y quiero agradecerle a Julio (Bañuelos) y a su equipo por todo el apoyo que tuvimos desde el primer día, ya que esto requiere una inversión y una logística muy importante”.

Ademas destacó que “Estamos operando 13 destinos desde Córdoba, lo que hicimos con el Hub Cba es efectivizar la conectividad, convirtiéndose, Córdoba, en el centro de conectividad más rápido del Norte al Sur del país. Es volver a poner a Córdoba en el ámbito aerocomercial, con este hub estamos prácticamente duplicando nuestras operaciones en Córdoba. Córdoba tendrá vuelos non stop (sin escalas) que la conectarán con 16 ciudades que tenemos dentro de la Argentina de las 37 que operamos”

Por su parte, el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos destacó: “Estamos con un fuerte desafío de hacer crecer el turismo nacional vendiendo nuestra Córdoba como una puerta más de entrada a la Argentina. La historia de nuestro país marca que somos un país federal y esta decisión de Aerolíneas, es plasmar la voluntad de que sea un país netamente federal y eso realmente es una política de estado, por eso el agradecimiento al presidente de Aerolíneas y a todos los presentes que colaboran con esto. Cuenten con nosotros”

Al cerrar la disertación el Ministro de Turismo, Gustavo Santos dijo: “Quiero agradecer esta nueva etapa de la empresa por haber entendido la potencialidad de esta provincia por su ubicación estratégica está naturalmente concebida para esto. No hay dudas que la empresa está pasando por uno de sus mejores momentos, a pesar de que tiene que vencer dificultades fuertes, porque se le ha hecho una exigencia de eficiencia muy grande, que no solo está cumpliendo, sino que superando. No nos olvidemos que en la estrategia de conectividad de Argentina se va la vida de este país”.